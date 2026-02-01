Трамп заявил, что соглашение о покупке Гренландии почти достигнуто

Президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение о потенциальной покупке Гренландии находится на финальной стадии согласования. По его словам, это будет выгодное соглашению и якобы гренландцы сами его хотят.

Дональд Трамп

Дональд Трамп во время общения с журналистами получил вопрос о ситуации с соглашением вокруг Гренландии.

"Мы уже начали переговоры и, думаю, все почти согласовано. То есть они сами хотят этого. Думаю, это будет выгодное соглашение для всех. Очень важное соглашение, собственно, с точки зрения нацбезопасности", — сказал Трамп.

Напомним, что американский лидер обосновывает соглашение о взятии под контроль Гренландии стратегической необходимостью, указывая на то, что Дания якобы не может самостоятельно защитить регион от "окружения" флотами России и Китая. По словам Трампа, контроль над Гренландией станет ключевым элементом национальной безопасности США.

Однако официальные лица Дании опровергают существование любой договоренности. Министр экономики страны Наая Натаниэльсен подчеркнула, что диалог только начинается и никаких подписанных соглашений нет. Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что не может представить применение США военной или экономической силы для контроля над островом, а глава МИД страны Расмуссен отметил, что Гренландия может стать независимой по желанию ее жителей, однако не станет штатом США.

Ситуация дополнительно усложняется позицией местных властей Гренландии. Премьер острова Муте Эгеде подчеркнул стремление региона к независимости и подчеркнул, что Гренландия не желает стать частью США или Дании.

