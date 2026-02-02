Трамп заговорив про наступника: хто в майбутньому зможе завершувати війни

Президент США Дональд Трамп бачить ООН своїм "наступником" у питанні завершення світових воєн у майбутньому. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише рейтингове видання "Politico".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Коли мене вже не буде поруч, щоб залагоджувати війни, це зможе зробити ООН. Має величезний потенціал, просто величезний", — заявив Дональд Трамп.

Американський лідер також назвав ООН незамінним інститутом, особливо з урахуванням того, що його власна роль на світовій арені нібито добігає кінця.

"Я думаю, що ООН не залишить Нью-Йорк і не залишить Сполучені Штати", — додав президент Сполучених Штатів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Дональд Трамп заявив, що нова публікація Міністерства юстиції у справі фінансиста Джеффрі Епштейна, на його переконання, "виправдовує" його та завдає удару критикам. За словами американського лідера, він готовий подати до суду на осіб, що "змовилися" проти нього.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One прокоментував оприлюднені близько 3,5 млн сторінок файлів Епштейна. За словами Трампа, він "чув від дуже важливих людей", що документи свідчать про змову Епштейна з журналістом і письменником Майклом Вольфом з метою завдати йому політичної шкоди.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Дональд Трамп заявив, що рамкова угода про потенційну купівлю Гренландії знаходиться на фінальній стадії узгодження. За його словами, це буде вигідна угода і нібито гренландці самі її хочуть.



