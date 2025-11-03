Трамп заговорил о своих преемниках: кого видит следующим президентом США

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думает о третьем президентском сроке. Однако, по его словам, республиканцы имеют сильную "скамейку запасных" в отличие от демократов. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью "CBS News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Дональд Трамп заявил, что он получает сигналы от избирателей, чтобы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.
При этом Дональд Трамп отказался прямо называть имена возможных преемников, отметив, что "еще слишком рано" для таких обсуждений. При этом он положительно высказался о ряде республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.
Отвечая на вопрос о планах на оставшиеся годы нынешнего срока, Трамп заявил, что рассчитывает сохранить темпы работы.
