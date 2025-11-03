Трамп заговорил о своих преемниках: кого видит следующим президентом США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что даже не думает о третьем президентском сроке. Однако, по его словам, республиканцы имеют сильную "скамейку запасных" в отличие от демократов. Как передает портал "Комментарии", об этом американский лидер заявил в интервью "CBS News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Дональд Трамп заявил, что он получает сигналы от избирателей, чтобы снова идти на выборы, однако пока не видит для этого оснований.

"Да я даже не думаю об этом. Скажу вам, многие хотят, чтобы я баллотировался. Но разница между нами и демократами в том, что у нас действительно сильная скамейка запасных", — сказал президент США.

При этом Дональд Трамп отказался прямо называть имена возможных преемников, отметив, что "еще слишком рано" для таких обсуждений. При этом он положительно высказался о ряде республиканцев, которых называют среди потенциальных кандидатов.

"Мне нравится Джей Ди Вэнс... Марко Рубио. Мне нравится так много людей. У нас невероятная скамейка запасных", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о планах на оставшиеся годы нынешнего срока, Трамп заявил, что рассчитывает сохранить темпы работы.

"Надеюсь, у меня будет такой же год, как у нас... Лучшие девять месяцев в истории президентства. Так что, если я смогу продолжать в том же духе, я буду очень счастлив", — заявил американский лидер.

Читайте также на портале "Комментарии" — рейтинг Трампа снижается: что не нравится американцам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дональд Трамп вновь похвастался, что его метод помог прекратить восемь войн в мире, но он не действует с Россией и пока неизвестно, как можно прекратить войну в Украине.



