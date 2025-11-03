Трамп заговорив про своїх наступників: кого бачить наступним президентом США

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думає про третій президентський термін. Однак, за його словами, республіканці мають сильну "лавку запасних" на відміну від демократів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю "CBS News".

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Дональд Трамп заявив, що він отримує сигнали від виборців, щоб знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.

"Та я навіть не думаю про це. Скажу вам, багато хто хоче, щоб я балотувався. Але різниця між нами та демократами в тому, що у нас дійсно сильна лава запасних", — сказав президент США.

При цьому Дональд Трамп відмовився прямо називати імена можливих наступників, зазначивши, що "ще зарано" для таких обговорень. При цьому він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.

"Мені подобається Джей Ді Венс... Марко Рубіо. Мені подобається так багато людей. У нас неймовірна лава запасних", — наголосив він.

Відповідаючи на запитання про плани на роки нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи.

"Сподіваюся, у мене буде такий же рік, як у нас... Найкращі дев'ять місяців в історії президентства. Тож якщо я зможу продовжувати в тому ж дусі, я буду дуже щасливий", — заявив американський лідер.

