Трамп заговорив про своїх наступників: кого бачить наступним президентом США

Кравцев Сергей
Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що навіть не думає про третій президентський термін. Однак, за його словами, республіканці мають сильну "лавку запасних" на відміну від демократів. Як повідомляє портал "Коментарі", про це американський лідер заявив в інтерв'ю "CBS News".
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп заявив, що він отримує сигнали від виборців, щоб знову йти на вибори, проте поки що не бачить для цього підстав.
При цьому Дональд Трамп відмовився прямо називати імена можливих наступників, зазначивши, що "ще зарано" для таких обговорень. При цьому він позитивно висловився про низку республіканців, яких називають серед потенційних кандидатів.
Відповідаючи на запитання про плани на роки нинішнього терміну, Трамп заявив, що розраховує зберегти темпи роботи.
