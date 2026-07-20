Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ: детали

Американские республиканцы должны расширить законопроект о санкциях против России, включив туда ограничения против Ирана. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Президент подчеркнул, что инициатива по усилению санкционного давления на Тегеран принадлежит сенатору-республиканцу Линдси Грэму.

По словам Трампа, добавление Ирана в действующий антироссийский санкционный пакет является критически важным шагом, который должен был состояться уже давно.

"Республиканцы должны добавить Иран в законопроект о санкциях против России. Именно это хотел сделать Линдси, и это должно было произойти", — написал экспрезидент США в своей соцсети.

Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа сдержанно относится к введению новых масштабных санкций против России из-за опасений, что чрезмерное санкционное давление может ослабить позиции американского доллара в мировой финансовой системе.

Как пишет The New York Times, в Вашингтоне продолжаются дискуссии по законопроекту об "адских санкциях" от покойного сенатора Линдси Грэма, предусматривающего новые ограничения против России и ее партнеров. В частности, документ содержит положение о возможности введения 500-процентных пошлин для стран, покупающих российские энергоносители.

Также издание "Комментарии" сообщало – законопроект о санкциях против РФ, предложенный покойным сенатором Линдси Грэмом, уже имеет более 60 соавторов, что достаточно для его принятия в Сенате. Об этом пишет издание Axios. Действительно ли в США возросла вероятность принятия этого законопроекта? Может ли это означать, что среди республиканцев все меньше понимания, что есть шанс договориться с РФ? Издание "Комментарии" выясняло ситуацию, собрав мнения экспертов.