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Трамп захотів змінити проект "пекельних санкцій" проти РФ: деталі

Трамп хоче додати пункти про Іран до проекту санкцій проти РФ

20 липня 2026, 06:28
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Кравцев Сергей

Американські республіканці мають розширити законопроект щодо санкцій проти Росії, включивши туди обмеження проти Ірану. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву зробив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Трамп захотів змінити проект "пекельних санкцій" проти РФ: деталі

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Президент наголосив, що ініціатива щодо посилення санкційного тиску на Тегеран належить сенатору-республіканцю Ліндсі Грему.

За словами Трампа, додавання Ірану до чинного антиросійського санкційного пакета є критично важливим кроком, який мав відбутися вже давно.

"Республіканці мають додати Іран до законопроекту про санкції проти Росії. Саме це хотів зробити Ліндсі, і це мало статися", — написав експрезидент США у своїй соцмережі.

Читайте також на порталі "Коментарі" — адміністрація президента США Дональда Трампа стримано ставиться до введення нових масштабних санкцій проти Росії через побоювання, що надмірний тиск санкцій може послабити позиції американського долара у світовій фінансовій системі.

Як пише The New York Times, у Вашингтоні тривають дискусії щодо законопроекту про "пекельні санкції" від покійного сенатора Ліндсі Грема, який передбачає нові обмеження проти Росії та її партнерів. Зокрема, документ містить положення про можливість запровадження 500-відсоткового мита для країн, які купують російські енергоносії.

Також видання "Коментарі" повідомляло – законопроект про санкції проти РФ, запропонований покійним сенатором Ліндсі Гремом, вже має понад 60 співавторів, що достатньо для його ухвалення в Сенаті. Про це пише видання Axios. Чи справді у США зросла ймовірність ухвалення цього законопроекту? Чи може це означати, що серед республіканців дедалі менше розуміння, що є шанс домовитись із РФ? Видання "Коментарі" з'ясовувало ситуацію, зібравши думки експертів.



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