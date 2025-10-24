Трамп заінтригував відповіддю, коли Путін сказав, що Росії нові санкції не страшні

Президент США Дональд Трамп заявив, що через шість місяців можна буде побачити, чи позначаться на Росії санкції США. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідна заява американського лідера прозвучала під час його виступу в Білому домі.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

На запитання журналіста, чи не помиляється Володимир Путін, коли стверджує, що Росія не підпадає під санкції США і що це не вплине на російську економіку, Трамп відповів, що він радий, що господар Кремля так думає. Це добре, але він повідомить ЗМІ про це за шість місяців. Тоді всім буде видно, як усе буде.

Варто зазначити, після подвійного удару санкціями ЄС та США з енергетичного ринку РФ. Путін вийшов на публіку та почав розігрувати стару комічну історію, де РФ не боїться санкцій. Диктатор почав запевняти, що нібито нові санкції суттєво не позначаться на економічному самопочутті Росії. А також пожартував про відміну поставок унітазів з Росії до ЄС.

Цікаво, що жарт Путіну дався непросто, адже на його обличчі читалося, що йому зовсім не до сміху.

"Те, що скасували придбання наших унітазів, це їм дорого коштуватиме. Вони їм були б потрібні в сьогоднішній ситуації, якщо вони й надалі продовжуватимуть таку саму політику щодо Росії", — намагався сміятися Путін.

Також диктатор заявив, що російська енергетика почувається впевнено, незважаючи на те, що певні втрати будуть. А тиснути на Росію санкціями марно.

