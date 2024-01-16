Трамп заявил, что готов закончить войну в Украине "очень быстро"

Лидер республиканцев Дональд Трамп, участвующий в выборах президента США заявил, что "прекрасно ладит с Путиным", поэтому сможет закончить войну в Украине "очень быстро". Об этом Трамп заявил сразу после оглашения результатов праймериз в штате Айова.

Дональд Трамп рассказал, что скоро закончит войну в Украине. Фото из открытых источников

Дональд Трамп одержал ожидаемую победу на первом внутрипартийном голосовании республиканцев в штате Айова с результатом 51% голосов. По этому поводу бывший президент США выступил перед своими сторонниками, где рассказал о готовности закончить войну в Украине.

"Мы хотим мира через силу. Россия никогда бы не напала на Украину, никогда бы этого не сделала. Мы с Путиным прекрасно ладим. Ситуация с Украиной так ужасна. И мы ее решим, очень быстро решим", — сказал Трамп.

Лидер республиканцев рассказал, что хорошо знает Владимира Путина и Владимира Зеленского, поэтому сможет убедить их "очень быстро" закончить войну в Украине.

Напомним, что Дональд Трамп раньше также высказывался о готовности быстро закончить войну в случае избрания его президентом США. Однако американский политик не раскрывает деталей по поводу своих планов, как именно он остановит войну. Зеленский отреагировал на заявления Трампа о скором окончании войны и заявил о необходимости услышать детали. По словам президента Украины, если идеи Трампа предполагают отдать России украинские территории, то такой план не является "мирным планом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная конкурентка Трампа призвала поддержать Украину.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент США Дональд Трамп во время предвыборной кампании похвалил российского диктатора Владимира Путина.