Трамп заявив, що Іран "повністю розгромлений" і хоче укласти угоду, але є нюанс

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки після операції США та Ізраїлю і тепер намагається домовитися про нову угоду. Про це американський лідер написав 13 березня у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами глави Білого дому, Тегеран намагається укласти угоду з Вашингтоном, проте він не готовий прийняти запропоновані умови.

"Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду – але не ту угоду, яку я б ухвалив", – написав президент США.

Варто зазначити, трохи раніше Дональд Трамп заявив про масштабну військову операцію проти Ірану. За його словами, американські збройні сили завдали масованого бомбового удару по острову Харк — одному з ключових стратегічних об'єктів Тегерана в Перській затоці.

Американський лідер підкреслив, що операцію було проведено за його прямим наказом Центральним командуванням США.

"Кілька хвилин тому за моєю вказівкою Центральне командування США завдало одного з найпотужніших бомбових ударів в історії Близького Сходу і повністю знищило кожну військову мету на перлині Ірану — острові Харк", — заявив американський президент.

Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні. Про це повідомляє "Associated Press".

"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.



