Трамп заявив, що Іран "повністю розгромлений" і хоче укласти угоду, але є нюанс

Кравцев Сергей
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав поразки після операції США та Ізраїлю і тепер намагається домовитися про нову угоду. Про це американський лідер написав 13 березня у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами глави Білого дому, Тегеран намагається укласти угоду з Вашингтоном, проте він не готовий прийняти запропоновані умови.
Варто зазначити, трохи раніше Дональд Трамп заявив про масштабну військову операцію проти Ірану. За його словами, американські збройні сили завдали масованого бомбового удару по острову Харк — одному з ключових стратегічних об'єктів Тегерана в Перській затоці.
Американський лідер підкреслив, що операцію було проведено за його прямим наказом Центральним командуванням США.
"Дональд Трамп визнав, що російський диктатор Володимир Путін може "трохи" допомагати іранському режиму. Водночас виправдав його війною в Україні. Про це повідомляє "Associated Press".
"Я думаю, що Путін, можливо, трохи Ірану допомагає. Тому що він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?" — висловився Дональд Трамп.