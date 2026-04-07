Трамп заявил, что иранцы просят США "продолжать бомбардировки"

Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Ирана якобы призывают Соединенные Штаты продолжать бомбардировку иранской инфраструктуры, даже несмотря на риск для собственных домов. По его словам, они хотят получить свободу, потому готовы терпеть американские удары.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп 6 апреля во время брифинга в Белом доме ответил на вопросы журналистов о возможных ударах по объектам инфраструктуры Ирана. По словам президента США, американская сторона перехватывает сообщения, в которых иранцы якобы призывают Вашингтон не останавливать атаку.

"Они были бы готовы это вытерпеть, чтобы получить свободу. Мы получили многочисленные перехваты: "Пожалуйста, продолжайте бомбить, делайте это"", — сказал Трампа.

По словам Трампа, жители районов, где происходят удары, якобы разочаровываются, когда атаки США прекращаются.

"Это люди, которые живут там, где взрываются бомбы, и когда мы идем и не атакуем эти районы, они говорят: "Пожалуйста, возвращайтесь, возвращайтесь". Все, что я могу вам сказать, это то, что они хотят свободы", – сказал Трамп.

Накануне Трамп опубликовал сообщение в социальной сети Truth Social, где пригрозил Ирану новыми атаками и выдвинул ультиматум по открытию Ормуского пролива. В сообщении Трамп обратился к иранским властям словами: "Откройте бл*дский пролив, сумасшедшие отбросы, или будете жить в аду". Согласно его заявлениям, дедлайн для выполнения требований истекает вечером 7 апреля.

