США Трамп з грубою лайкою озвучив нові погрози Ірану: що заявив
Трамп з грубою лайкою озвучив нові погрози Ірану: що заявив

Трамп різко пригрозив Ірану через блокування Ормузької протоки та попередив про удари по енергетичних об’єктах.

5 квітня 2026, 15:30
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп виступив з різкою заявою на адресу Ірану через ситуацію навколо Ормузької протоки. Американський лідер закликав Тегеран негайно розблокувати стратегічний морський шлях та пригрозив ударами по енергетиці та мостах.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

5 квітня Трамп опублікував емоційне повідомлення з лайливими словами у своїй соціальній мережі Truth Social. У ньому він попередив, що у разі подальшого блокування протоки США можуть завдати ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах.

"У вівторок в Ірані буде "День електростанції" та "День мосту", і все це одночасно. Нічого подібного не відбувалося!!! Відкрийте бл*дську протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі – просто спостерігайте! Хвала Аллаху", — написав Трамп.

Це вже не перша жорстка заява президента США щодо цієї ситуації. Напередодні, 4 квітня, Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум із вимогою розблокувати Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив новими військовими ударами. Подібні вимоги від Трампа звучали і раніше, зокрема у березні.

У Тегерані різко відреагували на заяви Трампа. Іранська влада відкинула ультиматум та у відповідь пригрозила США "воротами пекла", а самого Трампа назвала "неврівноваженим дурнем".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що американський політик Джон Болтон заявив, що Трамп може панікувати після втрати американських літаків у конфлікті з Іраном. За його словами, американський президент перейшов у "режим паніки".

Також "Коментарі" писали, що Лукашенко вихваляється, що став "радником" Трампа у питанні Ірану.



Джерело: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116351998782539414
