Трамп з грубою лайкою озвучив нові погрози Ірану: що заявив

Президент США Дональд Трамп виступив з різкою заявою на адресу Ірану через ситуацію навколо Ормузької протоки. Американський лідер закликав Тегеран негайно розблокувати стратегічний морський шлях та пригрозив ударами по енергетиці та мостах.

5 квітня Трамп опублікував емоційне повідомлення з лайливими словами у своїй соціальній мережі Truth Social. У ньому він попередив, що у разі подальшого блокування протоки США можуть завдати ударів по іранській інфраструктурі, зокрема по енергетичних об’єктах.

"У вівторок в Ірані буде "День електростанції" та "День мосту", і все це одночасно. Нічого подібного не відбувалося!!! Відкрийте бл*дську протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі – просто спостерігайте! Хвала Аллаху", — написав Трамп.

Трамп погрожує Ірану

Це вже не перша жорстка заява президента США щодо цієї ситуації. Напередодні, 4 квітня, Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум із вимогою розблокувати Ормузьку протоку. У разі відмови він пригрозив новими військовими ударами. Подібні вимоги від Трампа звучали і раніше, зокрема у березні.

У Тегерані різко відреагували на заяви Трампа. Іранська влада відкинула ультиматум та у відповідь пригрозила США "воротами пекла", а самого Трампа назвала "неврівноваженим дурнем".

