Головна Новини Світ США Трамп заявив, що угоду про купівлю Гренландії майже досягнуто
НОВИНИ

Трамп заявив, що угоду про купівлю Гренландії майже досягнуто

Дональд Трамп повідомив, що рамкова угода щодо купівлі Гренландії на фінальній стадії.

1 лютого 2026, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова угода щодо потенційної купівлі Гренландії перебуває на фінальній стадії погодження. За його словами, це буде вигідна угода і нібито гренландці самі її хочуть.

Трамп заявив, що угоду про купівлю Гренландії майже досягнуто

Дональд Трамп

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами отримав питання щодо ситуації з угодою навколо Гренландії. 

"Ми вже почали переговори й, думаю, все майже узгоджено. Тобто, вони самі хочуть цього. Думаю, це буде вигідна угода для всіх. Дуже важлива угода, власне, з точки зору нацбезпеки", — сказав Трамп.

Нагадаємо, що американський лідер обґрунтовує угоду з взяття під контроль Гренландії стратегічною необхідністю, вказуючи на те, що Данія нібито не може самостійно захистити регіон від "оточення" флотами Росії та Китаю. За словами Трампа, контроль над Гренландією стане ключовим елементом національної безпеки США.

Проте офіційні особи Данії спростовують існування будь-якої домовленості. Міністр економіки країни Наая Натаніельсен підкреслила, що діалог лише розпочинається і ніяких підписаних угод немає. Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що не може уявити застосування США військової чи економічної сили для контролю над островом, а глава МЗС країни Расмуссен зазначив, що Гренландія може стати незалежною за бажанням її жителів, проте не стане штатом США.

Ситуація додатково ускладнюється позицією місцевої влади Гренландії. Прем’єр острова Муте Егеде підкреслив прагнення регіону до незалежності і наголосив, що Гренландія не бажає бути стати частиною США чи Данії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Гренландії підняли прапор США.

Також "Коментарі" писали, що Макрон раптово почав говорити гренландською. Це чітке послання Трампу.





