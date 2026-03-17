Трамп заявил, что США спасти мир от Третьей мировой войны: детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция США и Израиля против Ирана якобы помогла предотвратить начало Третьей мировой войны. По словам американского лидера, без этих действий мир мог оказаться на грани масштабного ядерного конфликта.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время общения с журналистами заявил, что решение атаковать Иран было необходимо, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США утверждает, что иранские власти могли создать такое оружие уже в течение месяца и использовать его против Израиля или других стран Ближнего Востока.

"Началась бы ядерная война, которая переросла бы в Третью мировую. И что еще важнее, это была бы война, после которой бы просто ничего не осталось", — сказал Трамп, объясняя причины войны США против Ирана.

Ранее глава Белого дома заявлял, что удары по Ирану имели несколько целей, в том числе остановить иранскую ядерную программу, нанести удар по ракетной инфраструктуре страны и ослабить ее военно-морские силы.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф также заявлял, что во время предварительных переговоров иранская сторона сообщала о наличии достаточного количества обогащенного урана для создания до 11 ядерных боезарядов. При этом Тегеран настаивал на своем праве продолжать программу обогащения ядерного топлива.

