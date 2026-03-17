Трамп заявив, що США врятувати світ від Третьої світової війни: деталі

Президент США Дональд Трамп заявив, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану нібито допомогла запобігти початку Третьої світової війни. За словами американського лідера, без цих дій світ міг опинитися на межі масштабного ядерного конфлікту.

Дональд Трамп під час спілкування з журналістами заявив, що рішення атакувати Іран було необхідним, щоб не допустити отримання Тегераном ядерної зброї. Президент США стверджує, що іранська влада могла створити таку зброю вже протягом місяця та використати її проти Ізраїлю або інших країн Близького Сходу.

"Почалася б ядерна війна, яка переросла б у Третю світову. І що ще важливіше, це була б війна, після якої просто нічого не залишилося б", — сказав Трамп, пояснюючи причини війни США проти Ірану.

Раніше глава Білого дому заявляв, що удари по Ірану мали кілька цілей, зокрема зупинити іранську ядерну програму, завдати удару по ракетній інфраструктурі країни та послабити її військово-морські сили.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф також заявляв, що під час попередніх переговорів іранська сторона повідомляла про наявність достатньої кількості збагаченого урану для створення до 11 ядерних боєзарядів. При цьому Тегеран наполягав на своєму праві продовжувати програму збагачення ядерного палива.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп знову збрехав. Експрезиденти США викрили нову неправду американського лідера.

Також "Коментарі" писали, що моторошне пророцтво з Біблії пов’язали з війною в Ірані та чотирма вершниками Апокаліпсису.