Главная Новости Мир США Трамп заявил, что Тегеран хотел сделать его верховным лидером Ирана
НОВОСТИ

Трамп заявил, что Тегеран хотел сделать его верховным лидером Ирана

Трамп заявил, что Иран якобы предлагал ему возглавить страну в качестве верховного лидера.

26 марта 2026, 13:05
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители иранского руководства якобы предлагали ему возглавить Иран в качестве верховного лидера. По словам Трампа, он отказался от этой идеи.

Трамп заявил, что Тегеран хотел сделать его верховным лидером Ирана

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп выступил на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса, где сделал несколько заявлений по поводу войны на Ближнем Востоке. По словам Трампа, после гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по Тегерану, в Иране якобы обсуждалась возможность предложить ему этот пост.

"Еще никогда не было руководителя страны, который хотел бы этого поста меньше, чем быть главой Ирана. Мы слышим их очень четко. Они говорят: "Я этого не хочу. Мы хотели бы сделать вас следующим верховным лидером". Нет, спасибо. Я этого не хочу", – сказал Трамп.

В то же время американский президент заявил, что, несмотря на публичные возражения, иранские власти якобы ведут переговоры с США по прекращению войны. По его словам, представители Тегерана стремятся достичь договоренностей, но боятся открыто об этом говорить из-за внутренней политической ситуации.

"Они ведут переговоры и сильно хотят заключить соглашение, но боятся сказать об этом, потому что считают, что их убьют их люди. Они также боятся, что их убьем мы", — сказал Трамп.

Несмотря на эти слова, официальный Иран ранее отрицал факт переговоров с Вашингтоном. В то же время, Белый дом настаивает, что дипломатические контакты продолжаются, даже если они не признаются публично.

Источник: https://www.ndtv.com/world-news/iran-war-news-i-said-no-thanks-trump-claims-iran-wanted-to-make-him-supreme-leader-11268677
