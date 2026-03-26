Трамп заявил, что Тегеран хотел сделать его верховным лидером Ирана

Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что представители иранского руководства якобы предлагали ему возглавить Иран в качестве верховного лидера. По словам Трампа, он отказался от этой идеи.
Президент США Дональд Трамп.
Дональд Трамп выступил на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета Конгресса, где сделал несколько заявлений по поводу войны на Ближнем Востоке. По словам Трампа, после гибели иранского лидера Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля по Тегерану, в Иране якобы обсуждалась возможность предложить ему этот пост.
В то же время американский президент заявил, что, несмотря на публичные возражения, иранские власти якобы ведут переговоры с США по прекращению войны. По его словам, представители Тегерана стремятся достичь договоренностей, но боятся открыто об этом говорить из-за внутренней политической ситуации.
Несмотря на эти слова, официальный Иран ранее отрицал факт переговоров с Вашингтоном. В то же время, Белый дом настаивает, что дипломатические контакты продолжаются, даже если они не признаются публично.
