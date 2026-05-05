Трамп заявил, что уйдет с поста президента США: назвал неожиданную дату
Трамп заявил, что уйдет с поста президента США: назвал неожиданную дату

Дональд Трамп рассказал о возможности быть в должности президента США еще два срока.

5 мая 2026, 10:45
Slava Kot

Президент США Дональд Трамп, выступая перед представителями малого бизнеса, неожиданно заговорил о сроках своего пребывания у власти. Американский лидер заявил, что планирует править Соединенными Штатами еще 8-9 лет, что соответствует около двум срокам.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп во время мероприятия в Белом доме пошутил по поводу положения нового закона, который должен позволить предприятиям отчислять затраты на новые помещения.

"Когда я уйду с должности, скажем, через 8 или 9 лет, я смогу им пользоваться. Я смогу им пользоваться сам", – пошутил Трамп и добавил, "что нам еще долгий путь, знаете, это очень ранний этап администрации, на котором мне нравится работать. Я не шучу".

В зале слова президента встретили смехом, но часть американских медиа восприняла их как намек на возможную политическую риторику или попытку протестировать реакцию общества. Правление Трампа еще 8 лет означало бы превышение ограничений, установленных 22-й поправкой в Конституцию США. Эта норма прямо запрещает избираться президентом более двух раз.

Согласно Конституции США второй и последний президентский срок Дональда Трампа, начавшийся 20 января 2025 года, истечет 20 января 2029 года. Он победил на выборах 2024 года и занимает должность 47-го президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США требуют устранить Трампа. Подвергли сомнению психическое состояние американского президента из-за его неоднозначных заявлений.

Также "Комментарии" писали, что бывший глава ЦРУ раскрыл, как законно и быстро отстранить Дональда Трампа от должности президента США.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/trump-third-term-small-business-meeting-b2970284.html
