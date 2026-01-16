logo

Трамп заявил о «переговорах с НАТО» по Гренландии и напомнил о Венесуэле и Иране
Трамп заявил о «переговорах с НАТО» по Гренландии и напомнил о Венесуэле и Иране

По словам Дональда Трампа, если США не получат Гренландию, то будут иметь «большую дыру в национальной безопасности»

16 января 2026, 23:08
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы ведет переговоры с НАТО по Гренландии.

Трамп заявил о «переговорах с НАТО» по Гренландии и напомнил о Венесуэле и Иране

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Глава Белого дома подчеркнул, что Гренландия "очень нужна Соединенным Штатам для национальной безопасности".

"Если у нас ее не будет, у нас появится большая дыра в национальной безопасности, особенно учитывая, что мы делаем в рамках "Золотого купола" и всех других проектов", — сказал Трамп в комментарии журналистам.

Президент США также в очередной раз сделал заявление о "сильнейших вооруженных силах в мире" и огромных инвестициях в военную сферу.

"Они становятся только сильнее. И вы видели это на примере Венесуэлы. Вы видели это на примере Ирана с потенциальным выведением из строя его ядерных способностей. Мы говорим с НАТО. Мы ведем переговоры с НАТО", – отметил Трамп.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп назвал себя "королем пошлин" и пригрозил, что может ввести тарифы против стран, не согласных с его позицией по Гренландии.

Напомним, издание "Комментарии" писало, что в Европе сделали очередное предупреждение Соединенным Штатам Америки в контексте заявлений президента Дональда Трампа по Гренландии. В частности, министр финансов Франции Ролан Лескюр предупредил министра финансов США Скотта Бессента о возможном разрыве торговых отношений. По словам французского министра, возможный захват Гренландии поставит под угрозу экономические отношения между Европой и Соединенными Штатами. В то же время он не сказал, будет ли Евросоюз соответствовать экономическим санкциям, если США все же решат вторгнуться в Гренландию.



