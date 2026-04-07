Трамп заявил о расколе между США и НАТО: назвал ключевую причину

Президент США Дональд Трамп заявил, что углубление разногласий между Соединенными Штатами и союзниками по НАТО началось после его предложения по присоединению Гренландии к США. По его словам, НАТО "бумажный тигр", не желающий помогать США.

Президент США Дональд Трамп.

Дональд Трамп на брифинге в Белом доме прокомментировал напряженность в отношениях с партнерами по альянсу. По словам американского президента, союзники по НАТО негативно отреагировали на идею Вашингтона относительно Гренландии, которая находится под контролем Дании.

Трамп заявил, что именно после этого началось серьезное охлаждение отношений США и НАТО.

"Мы хотим Гренландию. НАТО не хотят ее нам отдавать. И я сказал: "Прощайте"", — сказал Трамп.

Кроме этого, Трамп подверг критике союзников по НАТО за отсутствие поддержки во время войны с Ираном. По его словам, несколько стран-членов альянса отказались предоставить свои военные базы и закрыли воздушное пространство для американских операций.

"НАТО – это бумажный тигр. Нам они, очевидно, не нужны, потому что они ничем не помогли", — добавил Трамп.

Американский лидер также распространил критику и на других традиционных партнеров США вне НАТО, в частности упомянул Южную Корею, Австралию и Японию. Однако Трамп поблагодарил страны Персидского залива, среди которых Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар и Объединенные Арабские Эмираты, за поддержку во время конфликта. Именно эти страны больше всего пострадали после войны США и Израиля против Ирана.

Заявление Трампа прозвучало в преддверии визита в Вашингтон генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который будет находиться в США с 8 по 12 апреля.

