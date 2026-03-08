logo

Трамп жестко набросился на премьера Британии: что произошло
commentss НОВОСТИ Все новости

Трамп жестко набросился на премьера Британии: что произошло

Трамп подверг критике премьера Британии Кира Стармера после новостей о подготовке авианосца к развертыванию на Ближнем Востоке.

8 марта 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на сообщения о возможном развертывании британских военных кораблей на Ближнем Востоке. В сообщении в социальной сети Truth Social он заявил, что Соединенные Штаты уже не нуждаются в такой помощи и назвал действия Лондона запоздалыми.

Трамп жестко набросился на премьера Британии: что произошло

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Критика от Дональда Трампа в сторону премьер-министра Великобритании Кира Стармера прозвучала после сообщений о подготовке авианосца HMS Prince of Wales к возможной отправке в регион. По данным Sky News, Лондон сократил срок готовности корабля к выходу в море до пяти дней в связи с эскалацией конфликта вокруг Ирана.

В своем обращении Трамп с иронией назвал Британию "когда-то великим союзником" Соединенных Штатов. По его словам, поддержка, которая поступает после основных боевых действий, не имеет большого значения для Вашингтона.

"Это хорошо, господин премьер-министр, но они нам уже не нужны – однако мы это запомним", — написал Трамп, обращаясь к Стармеру.

Трамп также подчеркнул, что США "не нужны люди, которые присоединяются к войнам уже после победы".

По информации Sky News, авианосец HMS Prince of Wales может быть использован для усиления военного присутствия Британии в Персидском заливе или вблизи Кипра. Корабль способен нести истребители F-35 и обычно действует в составе большой ударной группы кораблей, включая эсминцев, фрегатов и подлодок.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп рассказал, когда США закончат войну против Ирана.

Также "Комментарии" писали, что в США подвергли сомнению психическое состояние Трампа.



