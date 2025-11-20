Трампа поджимают: почему тот именно сейчас начал продвигать переговоры по Украине и санкции против РФ

Несмотря на то, что сетью катится активное обсуждение так называемого нового плана Трампа по завершению войны в Украине, можно спрогнозировать, что данное предложение точно не взлетит и таких идей еще будет очень много. Такое мнение высказал бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по национальной обороне безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Пока эксперт советует дождаться завершения военной миссии чиновников Пентагона в Киеве. Именно они по результатам встреч с нашими ТОП военными должны сделать некий быстрый аудит, составить впечатление о реальной ситуации на фронте, плюс перспективы и выяснить возможности России. По результатам будет небольшая справка для Трампа или даже просто расскажут на словах, с предложениями, что делать дальше.

Иван Ступак отмечает, что не зря сенатор США Грэм заявил, что Белый дом одобрил законопроект о санкциях против России. В воскресенье Трамп лично просил продвинуть его в Конгрессе. Законопроект Грэмма, который сейчас поддерживают более 80 из 100 сенаторов, позволит президенту взимать пошлину в размере 500% на импорт из стран, покупающих российский уран, газ и нефть.

"Понимаю, что все это звучит очень конспирологически и лично я не люблю такие вещи, но все эти мирные инициативы от США внезапная готовность поддержать закон о санкциях, хотя он лежит в Сенате уже 6 месяцев, возможно, связано с публикацией файлов педофила Джефри Эпштейна. В США на эту тему очень напряженная ситуация и Трамп просто вынужден был согласиться на их публикацию", – отметил эксперт.

Он предполагает, возможно, чтобы сбить фокус внимания и смягчить последствия и начался этот внезапный мирный процесс, плюс санкции на РФ.

