Трампа підтискають: чому той саме зараз почав просувати переговори по Україні і санкції проти РФ

Незважаючи на те, що мережею котиться активне обговорення так званого нового плану Трампа щодо завершення війни в Україні можна спрогнозувати, що дана пропозиція точно не злетить і таких ідей ще буде дуже багато. Таку думку висловив колишній працівник СБУ (у 2004-2015 рр.) та консультант Комітету Верховної Ради з питань національної оборони безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Наразі експерт радить дочекатися завершення військової місії посадовців Пентагону у Києві. Саме вони за результатами зустрічей з нашими ТОП військовими повинні зробити такий собі швидкий аудит, скласти враження про реальну ситуацію на фронті, плюс перспективи і зʼясувати спроможності рф. За результатами буде невелика довідка для Трампа, або навіть просто розкажуть на словах, із пропозиціями, що робити далі.

Іван Ступак зауважує, недаремно сенатор США Грем заявив, що Білий дім схвалив законопроект про санкції проти Росії. В неділю Трамп особисто просив просунути його в Конгресі. Законопроект Грема, який зараз підтримують понад 80 зі 100 сенаторів, дозволить президенту стягувати мито в розмірі 500% на імпорт з країн, які купують російський уран, газ і нафту.

"Розумію, що все це звучить дуже конспірологічно і особисто я не люблю такі речі, але всі ці мирні ініціативи від США + раптова готовність підтримати закон про санкції, хоча він лежить в Сенаті вже 6 місяців, можливо повʼязано із публікацією файлів педофіла Джефрі Епштейна. У США на цю тему дуже напружена ситуація і Трамп просто був вимушений погодитися на їх публікацію", – зазначив експерт.

Він припускає, можливо, щоб якось збити фокус уваги та помʼякшити наслідки і розпочався цей раптовий мирний процес, плюс санкції на рф.

Читайте також на порталі "Коментарі" — він не відступить: у Трампа назвали важливе питання щодо України, яке той дотисне до кінця.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Німеччина відреагувала на новий "мирний план", який США готували у консультаціях із РФ.



