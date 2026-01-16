logo_ukra

Трампу «подарували» Нобелівську премію миру: що відомо

Лідерка опозиції Венесуели Марія Коріна Мачадо заявила, що віддала свою нагороду президенту Дональду Трампу

16 січня 2026, 00:05
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Американський президент Дональд Трамп таки отримав Нобелівську премію миру. Однак, не з рук Нобелівського комітету, а від лідерки опозиції Венесуели.

Трампу «подарували» Нобелівську премію миру: що відомо

Дональду Трампу подарували Нобелівську премію миру. Фото: з відкритих джерел

Лауреатка Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо заявила, що віддала свою нагороду президенту Дональду Трампу під час зустрічі в Білому домі. Про це повідомляє Reuters. 

Однак, вона не сказала журналістам, чи прийняв Трамп її подарунок. 

За словами Мачадо, вона була вражена тим, наскільки чітко Трамп розуміє ситуацію, що відбувається у Венесуелі. Опозиціонерка заявила, що американський президент "знає ситуацію і розуміє страждання".

Медаль Нобелівської премії миру Марія Коріна Мачадо віддала Трампу "на знак унікальної відданості свободі Венесуели". 

Як повідомляв портал "Коментарі", раніше лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо заявила, що готова передати свою Нобелівську премію миру президенту США Дональду Трампу. Це сталося після того, як американські війська здійснили військову операцію та викрали авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. За словами Мачадо, дії Трампа стали "історичним" кроком і відкрили шлях до демократичних змін у Венесуелі. 

Раніше видання "Коментарі" писало, що норвезький Нобелівський комітет публічно спростував заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого "поділу" або передачі Нобелівської премії миру. Йдеться про нагороду, лауреаткою якої у 2025 році стала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна Мачадо. 

У Комітеті наголосили, що Нобелівська премія миру не може бути передана іншій людині.



Джерело: https://www.reuters.com/world/venezuela-live-trump-host-opposition-leader-machado-rodriguez-addresses-national-2026-01-15/
