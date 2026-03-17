Трампу посоветовали ядерными бомбами создать новый канал вместо Ормузского пролива

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич предложил президенту США Дональду Трампу идею создания нового морского канала посредством ядерных взрывов. Таким образом, республиканец предлагает решить вопрос иранской блокировки Ормузского пролива.

Соратник Трампа предложил создать канал ядерными бомбами.

Ньют Гингрич в соцсети X поделился фрагментом статьи, где предлагалось обойти стратегически важный Ормузский пролив, проложив новый водный путь через "дружественную территорию" с помощью ядерных бомб.

"Вместо того, чтобы вечно бороться за узкое место шириной 21 милю, мы прокладываем новый канал через дружескую территорию. Десяток термоядерных взрывов — и у вас есть водный путь, шире Панамского канала, глубже Суэцкого, и безопаснее иранских атак", — пишет Гингрич.

Однако впоследствии выяснилось, что статья, на которую ссылался Гингрич, носила сатирический характер. В самом тексте отмечалось, что предложенный сценарий не следует принимать всерьез. Авторы даже иронически предполагали, что новый водный путь мог бы получить название "канал Трампа", который президент США торжественно открыл бы как "самый большой канал в истории человечества".

Напомним, что США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. После этого Тегеран ответил атаками по странам Ближнего Востока, в том числе имеющим американские военные объекты на своей территории. Также Иран пригрозил заблокировать Ормузский пролив, через который проходит значительная доля нефти. Как следствие на фоне конфликта, цена на нефть выросла.

