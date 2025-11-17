Три величайшие сенсации о Трампе из новых электронных писем Эпштейна

После того как демократы Палаты представителей США обнародовали новую порцию электронных писем, связанных с Джеффри Эпштейном и его ближайшими соратниками, стали известны новые детали относительно его связей с Дональдом Трампом. Хотя Трамп категорически отрицает какое-либо незаконное поведение, его имя в переписке упоминается неоднократно.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Документы, датированные 2011–2019 годами, проливают дополнительный свет на контакты финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и людей из его окружения, в частности, относительно Дональда Трампа.

1. Эпштейн утверждал, что Трамп "знал о девушках"

В одном из электронных писем, адресованных журналисту Майклу Вольфу, Эпштейн написал фразу, что Дональд Трамп "знал о девушках". В сообщении финансист вспоминает, что Трамп обратился с просьбой "остановиться" к Гислейн Максвеллу, которая является сообщницей Эпштейна и была осуждена за секс-торговлю.

Трамп неоднократно отрицал информацию о любых незаконных действиях Эпштейна и настаивал, что между ними произошла ссора задолго до арестов и обвинений.

2. Шутки о провальных бизнесах и конкурсах красоты Трампа

В другом письме журналист Майкл Вольф перед одним из своих интервью с Трампом спросил Эпштейна, есть ли "что-то, о чем, по вашему мнению, я должен спросить". Эпштейн ему ответил, "Вы хотите быть провокатором?", а дальше, вероятно, высмеял Трампа из-за его бизнес-провалов, в том числе неудачную авиакомпанию Trump Shuttle, а также намекнул на конкурсы красоты Hawaiian Tropic, в которых Трамп принимал участие как организатор и судья.

3. Трамп провел часы в доме Эпштейна с неназванной гостьей

Наиболее противоречивый фрагмент датирован периодом общения между Эпштейном и Гислейн Максвелл за 2011 год. Эпштейн утверждал, что Трамп был в компании одной из жертв торговли людьми. "Я хочу, чтобы вы осознали, что та собака, которая не лаяла, — это Трамп", добавляя, что неназванная жертва "несколько часов проводила с ним в моем доме, о нем ни разу не упоминали", говорилось в письме.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что речь идет о покойной Вирджинии Джуффре — одной из самых известных пострадавших от действий Эпштейна. По ее словам, Джуффре при жизни неоднократно подтверждала, что Трамп не был причастен к правонарушениям и "вел себя с ней максимально дружественно".

Также Левитт назвала письма по делу Эпштейна "недобросовестной попыткой дискредитации" и напомнила, что Трамп в прошлом изгнал Эпштейна из своего клуба Мар-а-Лаго за ненадлежащее поведение с сотрудницами. Сам Трамп написал в Truth Social, что демократы "опять продвигают мистификацию с Эпштейном" и пытаются отвлечь американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп получил новое прозвище после обнародования электронных писем Эпштейна.

Также "Комментарии" писали, что Эпштейн передавал в Кремль информацию о Трампе.