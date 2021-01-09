Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа: подробности скандала

Личная страница 45-го президента США Дональна Трампа в сети Twitter удалена навсегда. О бессрочной блокировке аккаунта @realDonaldTrump администрация ресурса сообщила в своем блоге.



Страницу Трампа невозможно восстановить. Фото из свободных источников

Таким решительным действиям Twitter предшествовали события 6 января 2021 — когда сторонники Трампа пытались сорвать объявление окончательных результатов выборов в пользу Джо Байдена. Напомним, что во время столкновений в Капитолии несколько человек погибли, многие другие — получили ранения.

"После тщательного рассмотрения недавних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и контекста вокруг них — в частности, как их понимают и интерпретируют в Twitter и вне его — мы навсегда приостановили действие аккаунта из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию", — говорится в заявлении администрации соцсети.

Для примера в блоге цитируют несколько твитов Трампа, в частности те, где политик называет истинными патриотами лишь тех американцев, которые голосовали за него, и сообщает, будет ли он на инаугурации Байдена 20 января.

Представители Twitter убеждены, что эти и другие публикации бывшего главы Штатов подстрекают сторонников его политики и побуждают к насильственному удержанию власти. Соцсеть жестко контролирует наличие сообщений, вызывающих ненависть, и именно поэтому решила заблокировать страницу Дональда Трампа без возможности восстановления.

Интересно, что после инцидента официальный аккаунт штаба Трампа опубликовал отредактированный логотип Twitter — с советской символикой. На фото обычная голубая птичка, являющаяся символом соцсети, окрашена в красный и содержит изображение серпа и молота.





Очевидно, таким образом штаб пытался протестовать против цензуры администрации. Впрочем, долго это делать не удалось — работники Twitter заблокировали и этот аккаунт.

Стоит отметить, что после блокирования "твиттерскими" Трамп пытался зарегистрироваться в соцсети Parler. Реакция была достаточно быстрой — сейчас это приложение удалено из Google Play, а в компании Apple требуют усилить модерацию соцсети.

О платформе Parler известно, что ее обычно выбирают конспирологи и правоцентристы. Как среди таких пользователей будет чувствовать себя Дональд Трамп, станет известно уже позже.

Между тем в Украине решается вопрос, прибудет ли на праздничную инаугурацию Джо Байдена президент Украины Владимир Зеленский.

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