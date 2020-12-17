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Главная Новости Мир США Тяжелая анафилактическая реакция на вакцину у американца
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Тяжелая анафилактическая реакция на вакцину у американца

Пациент раньше не имел аллергию

сегодня, 07:08
Автор:

Татьяна Лозовенко

В среду, 16 декабря, New York Times сообщила, что медицинский работник, живущий на Аляске, получил тяжелую аллергическую реакцию после инъекции вакцины Pfizer-BioNTech Covid-19, которая могла привести к госпитализации. 

Тяжелая анафилактическая реакция на вакцину у американца

Вакцина против коронавируса Pfizer

Этот медицинский работник, личность которого не уточняется, не имел аллергии в истории болезни добавила газета. Фирма Pfizer, со своей стороны, заверила, что будет сотрудничать с местными органами здравоохранения по этому делу.

9 декабря британские органы здравоохранения рекомендовали не вводить вакцину Pfizer-BioNTech людям, у которых в прошлом были серьезные аллергические реакции, после двух случаев плохой реакции на первые инъекции.

"Мы внимательно изучим всю информацию, указывающую на серьезные аллергические реакции, и при необходимости обновим рекомендации", — сказал представитель Pfizer.

Агентству США по лекарственным средствам (FDA) известна информация об анафилактической реакции у человека, получившего вакцину против Covid-19. Агентство продолжит работать с CDC (Центрами профилактики заболеваний) и Pfizer, чтобы лучше понять, что произошло ", — написало агентство в Твиттере в среду вечером.

Напомним, в пятницу вечером Соединенные Штаты дали зеленый свет вакцине Pfizer-BioNTech перед началом масштабной вакцинации в понедельник. Однако органы здравоохранения США не рекомендуют вакцину людям, у которых может развиться аллергическая реакция на один из компонентов ее формулы. Соединенные Штаты планируют вакцинировать три миллиона человек на этой неделе и надеются вакцинировать до 20 миллионов, если Агентство США по лекарствам (FDA) также выдаст экстренное разрешение на вакцину Moderna к выходным.

Ранее "Комментарии" сообщали, что кампания вакцинации против коронавируса во Франции начнется с последней недели декабря, как сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в среду, 16 декабря, указав, что неприоритетные группы населения будут ждать до конца весны.



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Источник: https://www.lefigaro.fr/flash-actu/covid-19-un-cas-de-forte-reaction-allergique-au-vaccin-pfizer-en-alaska-20201216
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