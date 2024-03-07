У Байдена думают над новым способом помощи Украине: СМИ узнали детали

Администрация президента Джо Байдена задумалась о привлечении около 200 миллионов долларов из финансирования армии США, чтобы предоставить Украине немедленную поддержку. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Джо Байден. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что финансирование может быть использовано для оплаты критически важного оружия, припасов и другого оборудования. На текущий момент Украина сталкивается с нехваткой артиллерии, а российские войска в последние недели добились небольших территориальных завоеваний.

"Дебаты по поводу использования небольшого количества резервов Пентагона подчеркивают ожесточенные усилия Белого дома найти любую возможную поддержку для Украины", — пишет Bloomberg.

Источники издания указывают, что окончательное решение еще не принято. Белый дом сосредоточен на том, чтобы убедить Палату представителей США принять законопроект о помощи Украине. У Байдена уверены, что, если спикер Палаты представителей поставит законопроект на голосование, его примут подавляющим большинством голосов.

Читайте также на портале "Комментарии" — что показал "супервторник" в США: изменится ли ситуация с оказанием помощи Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – на севере Финляндии, Швеции и Норвегии начались масштабные военные учения стран НАТО под названием Nordic Response 24, которые продлятся до 15 марта. При этом в самом Альянсе происходят серьезные дискуссии, в том числе о вероятной отправке военнослужащих в Украину. Дают о себе знать и тревожные сигналы, идущие из США. И в ракурсе снижения поддержки Украины. И касательно того, что в случае возвращения Дональда Трампа в президенты, он может либо вывести свою страну из НАТО, либо "забыть" об обещании помогать Европе. О чем говорят процессы, идущие сейчас в НАТО? Какие трансформации может пережить Альянс – и переживет ли? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



