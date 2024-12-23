У Байдена обратились к Трампу с последней просьбой: это напрямую касается Украины

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Кравцев Сергей
Советник по нацбезопасности президента США Джо Байдена Джейк Салливан обратился к новоизбранному президенту США Дональду Трампу с призывом продолжать военную поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", цитируя заявление Салливана в интервью на канале CNN.
Джейк Салливан. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, Салливан заявил, чтобы добиться справедливого соглашения между Россией и Украиной, "нужны рычаги давления".
Он также отметил, что ослабление таких противников, как Россия и Иран, может открыть перед Трампом возможности для достижения дипломатических прорывов, особенно учитывая склонность Трампа к непредсказуемым шагам.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, администрация Байдена оставляет Трампа в очень сильной позиции на глобальном уровне.
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