У Байдена отреагировали на обвинения России в причастности Украины к теракту в Москве

Советник Белого дома Джон Кирби категорически отрицает заявления России о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус сити холл". Представитель США отмечает, что за террористическим актом стоит ИГИЛ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".



Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время брифинга советник Белого дома Джон Кирби окончательно объяснил информацию Кремля, который обвиняет Украину в теракте в Москве.

"Не было никакой связи с Украиной. Это была атака, проведенная оперативниками ИГИЛ-Х, точка", – говорит Кирби.

Джон Кирби указывает, что у Байдена не удивлены реакцией Кремля и попытками обвинить Украину в теракте на территории России. По словам американского представителя, Москва пытается таким образом оправдать российскую агрессию.

"Это лишь еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать в попытке связать с тем, что они совершают в Украине, в попытке найти хоть какое-нибудь оправдание своему непрерывному насилию и грабежу", — добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник ОП Михаил Подоляк считает, что Россию ожидают неконтролируемые процессы с терактами и локальными войнами, которые приведут к распаду Российской Федерации. По его мнению, это произойдет при условии, что Украина начнет побеждать на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что аналитики объяснили, почему ИГИЛ совершил теракт именно в России и как к этому причастен Владимир Путин. По их словам, это произошло из-за слабости России, личных счетов и исторической связи между мусульманами и РФ.