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У Байдена отреагировали на обвинения России в причастности Украины к теракту в Москве

Появилась реакция представителя Белого дома Джона Кирби по поводу заявлений Кремля, где обвиняют Украину в теракте на территории России.

сегодня, 08:50
Автор:
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Slava Kot
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Советник Белого дома Джон Кирби категорически отрицает заявления России о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус сити холл". Представитель США отмечает, что за террористическим актом стоит ИГИЛ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

У Байдена отреагировали на обвинения России в причастности Украины к теракту в Москве

Джон Кирби. Фото из открытых источников

Во время брифинга советник Белого дома Джон Кирби окончательно объяснил информацию Кремля, который обвиняет Украину в теракте в Москве.

"Не было никакой связи с Украиной. Это была атака, проведенная оперативниками ИГИЛ-Х, точка", – говорит Кирби.

Джон Кирби указывает, что у Байдена не удивлены реакцией Кремля и попытками обвинить Украину в теракте на территории России. По словам американского представителя, Москва пытается таким образом оправдать российскую агрессию.

"Это лишь еще одно проявление кремлевской пропаганды. Это все, что они могут сделать в попытке связать с тем, что они совершают в Украине, в попытке найти хоть какое-нибудь оправдание своему непрерывному насилию и грабежу", — добавил Кирби.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник ОП Михаил Подоляк считает, что Россию ожидают неконтролируемые процессы с терактами и локальными войнами, которые приведут к распаду Российской Федерации. По его мнению, это произойдет при условии, что Украина начнет побеждать на поле боя.

Также "Комментарии" писали, что аналитики объяснили, почему ИГИЛ совершил теракт именно в России и как к этому причастен Владимир Путин. По их словам, это произошло из-за слабости России, личных счетов и исторической связи между мусульманами и РФ.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3844550-bilij-dim-ataka-idil-na-krokus-ne-mae-zodnih-zvazkiv-z-ukrainou.html
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