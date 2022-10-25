У Байдена отреагировали на слухи о победе республиканцев и сокращении поддержки Украины

Поддержка Украины со стороны США не имеет никакой связи с результатами выборов в Палату представителей Конгресса. Каким бы не были результата волеизъявления – Украина может быть уверена, что американский народ продолжит ее поддерживать. Даже, если победу одержат представители Республиканской партии. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, реагируя на слухи о намерениях отдельных республиканцев пересмотреть и сократить поддержку Украины.

Флаг США. Фото: из открытых источников

"Поддержка Украины является двухпартийной, двухпалатной, то есть в Палате представителей и в Сенате, и она начинается в Белом доме с нашим президентом", — заявила Пелоси.

Спикер Палаты представителей также не обошла тему поставок Ираном вооружения в РФ. По мнению Пелоси, Тегеран уже совершил большую ошибку, согласившись поставлять России вооружение для войны против Украины. Теперь за такой ложный шаг Ирану придется отвечать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США угрожают сократить помощь Украине: кто продвигает вопрос.

Также издание "Комментарии" сообщало — Комитет Палаты представителей, который расследует нападение сторонников республиканца Дональда Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, заявил, что направил бывшему президенту повестку в суд с требованием предоставить документы и показания под присягой. А документы, изъятые из дома Трампа во Флориде в августе, якобы включали очень секретные разведывательные данные об Иране и Китае, которые могли разоблачить методы шпионажа США, сообщила газета Washington Post. Обстановка в США накануне ноябрьских промежуточных выборов, в которых действующий президент-демократ Джо Байден пророчит победу своей партии, явно накаляется. Эксперты специально для издания "Комментарии" оценили внутриамериканский расклад и его значение для Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!