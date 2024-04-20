logo

BTC/USD

63814.28

ETH/USD

3053.58

LTC/USD

82.51

USD/UAH

40.15

EUR/UAH

43.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США У Байдена рассказали, к чему готовятся, как только Конгресс США одобрит помощи Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

У Байдена рассказали, к чему готовятся, как только Конгресс США одобрит помощи Украине

США уже готовятся к большим поставкам оружия Украине

сегодня, 11:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Белый дом готовится возобновить поставки вооружения Украине сразу после того, как Конгресс США примет законопроект о продлении финансирования помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

У Байдена рассказали, к чему готовятся, как только Конгресс США одобрит помощи Украине

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

Журналисты попросили уточнить спикера Белого дома, как быстро начнутся новые поставки военной помощи Украине после решения Конгресса. На это Карин Жан-Пьер ответила более, чем лаконично, она сказала: "Сразу же".

"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории по бездействию Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (помощь Украине, — ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", — сказала Жан-Пьер.

Спикер также добавила, что цель российского диктатора Владимира Путина — захватить Украину. Пресс-секретарь отметила, что США не могут этого допустить.

Отметим, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение о разбиении помощи союзникам на четыре отдельных законопроекта было "лучшим решением в нынешних условиях". Он также наметил основные положения законопроекта с помощью Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США продолжаются дискуссии по поводу выделения помощи Украине и другим партнерам – уже отдельными законопроектами, как предложил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Бывший президент США Дональд Трамп, мечтающий вернуться в Белый дом, вроде бы, не против такого подхода, но в очередной раз повторил, что Европа должна давать больше денег на поддержку Киева. Ну, а директор ЦРУ Уильям Бернс констатирует, что Украина может проиграть войну России уже до конца этого года, если Штаты не окажут ВСУ больше помощи. О чем говорят последние действия и заявления представителей США в ракурсе оказания поддержки нашей стране? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_c5otxo4QO4
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости