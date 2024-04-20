У Байдена рассказали, к чему готовятся, как только Конгресс США одобрит помощи Украине

Белый дом готовится возобновить поставки вооружения Украине сразу после того, как Конгресс США примет законопроект о продлении финансирования помощи. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделала спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

Спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото: Getty Images

Журналисты попросили уточнить спикера Белого дома, как быстро начнутся новые поставки военной помощи Украине после решения Конгресса. На это Карин Жан-Пьер ответила более, чем лаконично, она сказала: "Сразу же".

"Как мы неоднократно говорили, украинцы уступали территории по бездействию Конгресса. Но мы очень благодарны, что Конгресс двигается вперед и на двухпартийной основе. Мы хотим, чтобы это (помощь Украине, — ред.) был одобрен Конгрессом, Сенатом и попал на стол президента. И он сразу подпишет эту помощь", — сказала Жан-Пьер.

Спикер также добавила, что цель российского диктатора Владимира Путина — захватить Украину. Пресс-секретарь отметила, что США не могут этого допустить.

Отметим, ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что решение о разбиении помощи союзникам на четыре отдельных законопроекта было "лучшим решением в нынешних условиях". Он также наметил основные положения законопроекта с помощью Украине.

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