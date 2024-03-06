"У них есть сюрпризы для россиян". США уверены, что Украина сможет победить РФ

США уверены, что у Вооруженных сил Украины есть план победы над российской армией.

США верит в победу Украины. Фото из открытых источников

По словам представителя Государственного департамента США Мэттью Миллера, у Украины есть несколько сюрпризов, которые помогут ее армии одержать на поле боя победу над российскими захватчиками.

"Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться победы на поле боя. Мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов", – сказал Мэттью Миллер.

При этом представитель Госдепа США напомнил об успехах Сил обороны Украины в Черном море, где им удалось затопить российские корабли.

Как известно, в ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Корабль получил сразу три повреждения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Чехия законтрактовала для ВСУ первую партию снарядов, которые уже через несколько недель могут доставить в Украину, сообщил гендиректор по вопросам оборонной политики Ян Иреш. Он не раскрыл информацию о том, какие европейские страны являются участниками соответствующей инициативы Чехии. Ян Иреш также не рассказал, в какой стране будут закуплены боеприпасы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что без американской помощи Россия получит стратегическое преимущество над Украиной, что может закончиться трагедией, заявил бывший главнокомандующий Вооруженными силами США Марк Милли. Он призвал членов Республиканской партии разблокировать помощь Украине. В противном случае, по его словам, мировой порядок, основанный на принципах демократии, может получить "смертельный удар".