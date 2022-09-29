У Трампа новая идея. Он хочет возглавить группу мирных переговоров между Россией и Украиной

Бывший президент Дональд Трамп заявил, что мог бы возглавить команду, которая разработала план мира между Украиной и Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Yahoo.news.



Трамп возглавит группу мирных переговоров между Россией и Украиной. Фото с открытых источников

29 сентября Дональд Трамп на своей платформе Truth Social опубликовал несколько важных сообщений, в числе которых упомянул и войну между Украиной и Россией.

В первом тексте бывший президент США говорит об инцидентах по трубопроводам Nord Stream.

Трамп называет эту ситуацию саботажем газопроводов и отмечает, что такой инцидент не должен вызывать серьезных решений, поэтому лидеры США должны быть с холодными головами.

Далее бывший американский президент пишет, что не следует усугублять ситуацию, намекая на возможные санкции со стороны ЕС и США из-за разрушенного газопровода.

В конце же сообщения Дональд Трамп говорит, что все желают мира и от этого зависит судьба всего мира. Кроме того, Трамп в конце предлагает себя на лидера переговоров в войне между Украиной и Россией.

Интересно, что в начале полномасштабного вторжения России Трамп использовал другой тон сообщений. Он говорил, что готов послать атомные подлодки в Россию и самолеты, на которых были бы китайские флаги для уничтожения российских войск.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новых санкциях от США из-за фиктивного референдума, который провели российские кафиры на территории Украины.

Также "Комментарии" писали об американских военных, которые удачно потопили корабль и смогли снять это на видео. Именно так Пентагон испытывает новое оружие.

















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