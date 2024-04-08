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У Трампа отреагировали на информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер рассказал, откуда взялась информация о мирном плане

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Советник предвыборного штаба Дональда Трампа назвал материал Washington Post "фейковой новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NewYorkPost".

У Трампа отреагировали на информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", — сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

Стоит напомнить, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что знакомые с планом Дональда Трампа люди говорят, что тот в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

В материале The Washington Post говорится, что Трамп часто хвастался тем, что договорится о мирном соглашении между Россией и Украиной через сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее, он регулярно восстанавливается публично рассказать о содержании этого плана. Но люди на условиях анонимности, обсуждавшие этот вопрос с ним, рассказали WP, что план состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбассу РФ.

По словам одного из собеседников СМИ, в приватном разговоре сам Трамп говорил, что, по его мнению, и РФ, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью РФ.

Также говорится, что некоторые соратники Трампа откажут его от такого плана.

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Источник: https://nypost.com/2024/04/07/world-news/trumps-plan-to-end-ukraine-war-is-for-kyiv-to-give-up-land-to-russia-report/amp/
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Обсуждения

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Знайка без балалайки :)

сегодня, 17:38

Когда читаешь :"некоторые соратники Трампа откажут его от такого плана." То понимаешь спонсоры коментс.юа отказали в достойной оплате труда редакторам и переводчикам :( грустно что во рту не растет капуста :)

Знайка без балалайки :)

сегодня, 17:34

Ігор , Вы случаем не кореец :) или просто спец по КНДР который мимо проходил :)))

Знайка без балалайки :)

сегодня, 17:31

Имею взгляд на данный коммент мистера Миллера типа :) когда к этому мистеру подойдет какой-нибудь ... и скажет ему у него ... иначе смерть то он так и сделает и посоветует другим гражданам следовать его примеру что бы прекратить убийства... И президент Трамп послушает должно быть его и тоже так поступит например при следующей встречи с мистером -ло

Ігор

сегодня, 16:08

Чудова відповідь. Навіть ніхто території КНДР не віддавав просто врахували поточну реальність. Саме завдяки маразму Байдену і корумпованому Зе об'єднались тоталітарні режими і КНДР значно посилилась завдяки Росії та Китаю. Тепер перспектива об'єднання корейського півострова значно відсунута.


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