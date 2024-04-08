У Трампа отреагировали на информацию WP о планах отдать территории Украины в обмен на мир

Советник предвыборного штаба Дональда Трампа назвал материал Washington Post "фейковой новостью". Он подчеркнул, что кандидат в президенты США не примет мирного плана, пока он не придет к власти и не сможет должным образом взвесить все варианты. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NewYorkPost".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Все это фейковые новости от Washington Post. Они просто придумывают. Президент Трамп единственный, кто говорит о прекращении убийств. Джо Байден говорит о новых убийствах", — сказал советник Трампа Джейсон Миллер.

Стоит напомнить, ранее в публикации The Washington Post появилась информация, что знакомые с планом Дональда Трампа люди говорят, что тот в частном разговоре заявил, что мог бы прекратить войну России против Украины, давя на Киев, чтобы он отказался от определенной территории.

В материале The Washington Post говорится, что Трамп часто хвастался тем, что договорится о мирном соглашении между Россией и Украиной через сутки после возвращения в Белый дом. Тем не менее, он регулярно восстанавливается публично рассказать о содержании этого плана. Но люди на условиях анонимности, обсуждавшие этот вопрос с ним, рассказали WP, что план состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбассу РФ.

По словам одного из собеседников СМИ, в приватном разговоре сам Трамп говорил, что, по его мнению, и РФ, и Украина "хотят сохранить лицо, они хотят выхода", и что люди в некоторых частях Украины согласились бы быть частью РФ.

Также говорится, что некоторые соратники Трампа откажут его от такого плана.

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