У Трампа відповіли, навіщо хочуть і далі говорити з Путіним

Діалог президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.
Також віце-президент США припустив, що доктрина Дональда Трампа полягає в тому, щоб мати сильну армію та зосередитись на світі.
Російська сторона знову висловила зацікавленість у проведенні зустрічі з представниками США на найвищому рівні. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва готова до саміту в Будапешті, якщо він буде заснований на "ретельно опрацьованих підсумках" попередніх переговорів, які відбулися на Алясці.