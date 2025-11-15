logo_ukra

У Трампа відповіли, навіщо хочуть і далі говорити з Путіним
НОВИНИ

У Трампа відповіли, навіщо хочуть і далі говорити з Путіним

Віце-президент США Джей Ді Венс розкрив головні нюанси доктрини Дональда Трампа

15 листопада 2025, 07:10
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Діалог президента США Дональда Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним необхідний для того, щоб закінчити війну в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це в інтерв'ю Fox News заявив віце-президент США Джей Ді Венс.

У Трампа відповіли, навіщо хочуть і далі говорити з Путіним

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Під час бесіди він зазначив, що чув, як багато людей критикували Трампа за те, що той розмовляв із Путіним. При цьому Венс пояснив мотив цих розмов.

"Не обов'язково погоджуватися з рішенням Володимира Путіна вторгнутися в Україну, але, якщо ви хочете досягти миру, ви повинні бути сильними. Ви також маєте розмови з людьми. Ви повинні займатися агресивною, активною дипломатією", — сказав він.

Також віце-президент США припустив, що доктрина Дональда Трампа полягає в тому, щоб мати сильну армію та зосередитись на світі.

"Його доктрина полягає в тому, щоб мати найсильнішу армію у світі, зосередитися на світі, але не дозволяти журналістам у Вашингтоні вказувати вам, з ким ви можете розмовляти і як ви можете займатися дипломатією", — сказав Венс.

Читайте також на порталі "Коментарі" — США продовжують виступати за дипломатичне рішення війни в Україні та закликають Росію до прямих переговорів із Києвом. Про це повідомив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо у мережі Х(X).

Також видання "Коментарі" повідомляло – Кремль заявив про готовність до можливого російсько-американського саміту у Будапешті. Водночас переговори поки що залишаються на стадії попередніх контактів. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, цитуючи міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Російська сторона знову висловила зацікавленість у проведенні зустрічі з представниками США на найвищому рівні. За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва готова до саміту в Будапешті, якщо він буде заснований на "ретельно опрацьованих підсумках" попередніх переговорів, які відбулися на Алясці.




