У Трампа в США могут быть большие проблемы из-за атаки на Иран: что произошло

После ударов США по Ирану внутриполитическое давление на президента Дональда Трампа усиливается. Сенатор-демократ Тим Кейн публично подверг сомнению обоснованность военной операции, заявив, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Демократ Тим Кейн заявил, что входит в два комитета, которые предоставляют ему возможность получить доступ к большому количеству секретной информации. По его словам, у Трампа не было никаких данных, чтобы оправдать отправку американских военных на новую войну на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп выдвинул множество причин для этой ненужной войны с Ираном. "Это из-за их ядерной программы". Но подождите-ка, шесть месяцев назад он сказал, что уничтожил эту программу. Годы назад он разорвал дипломатическое соглашение, которое контролировало ядерную программу Ирана", — сказал Кейн.

Также демократ подверг критике другие причины, которые Трамп называл, как необходимость для начала войны против Ирана, в частности якобы вмешательство Тегерана в выборы в США в 2020 году, а также заявления президента США, что это для защиты иранских протестующих.

"Но подождите. Президент Трамп отправляет иранских беженцев обратно в Иран, где их ждут преследования. Если бы он беспокоился об иранских гражданах, которых угнетает их правительство, оно бы не делал этого. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это остановить", — добавил Кейн.

Помимо политической критики проблемой для Трампа может стать и общественное мнение. По результатам опроса Ipsos, проведенного 28 февраля и 1 марта, лишь 27% американцев одобряют операцию против Ирана. В то же время 43% выступают против, еще 29% не определились.

Поддержка резко отличается в зависимости от партийной принадлежности. Среди республиканцев 55% поддерживают действия президента по Ирану, тогда как среди демократов 74% выступают против ударов.

