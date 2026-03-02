logo

У Трампа в США могут быть большие проблемы из-за атаки на Иран: что произошло

Сенатор Тим Кейн заявил, что Иран не представлял угрозы США. Большинство американцев не поддерживают атаку на Иран.

2 марта 2026, 10:30
Slava Kot

После ударов США по Ирану внутриполитическое давление на президента Дональда Трампа усиливается. Сенатор-демократ Тим Кейн публично подверг сомнению обоснованность военной операции, заявив, что Тегеран не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов.

У Трампа в США могут быть большие проблемы из-за атаки на Иран: что произошло

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Демократ Тим Кейн заявил, что входит в два комитета, которые предоставляют ему возможность получить доступ к большому количеству секретной информации. По его словам, у Трампа не было никаких данных, чтобы оправдать отправку американских военных на новую войну на Ближнем Востоке.

"Президент Трамп выдвинул множество причин для этой ненужной войны с Ираном. "Это из-за их ядерной программы". Но подождите-ка, шесть месяцев назад он сказал, что уничтожил эту программу. Годы назад он разорвал дипломатическое соглашение, которое контролировало ядерную программу Ирана", — сказал Кейн.

Также демократ подверг критике другие причины, которые Трамп называл, как необходимость для начала войны против Ирана, в частности якобы вмешательство Тегерана в выборы в США в 2020 году, а также заявления президента США, что это для защиты иранских протестующих.

"Но подождите. Президент Трамп отправляет иранских беженцев обратно в Иран, где их ждут преследования. Если бы он беспокоился об иранских гражданах, которых угнетает их правительство, оно бы не делал этого. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это остановить", — добавил Кейн.

Помимо политической критики проблемой для Трампа может стать и общественное мнение. По результатам опроса Ipsos, проведенного 28 февраля и 1 марта, лишь 27% американцев одобряют операцию против Ирана. В то же время 43% выступают против, еще 29% не определились.

Поддержка резко отличается в зависимости от партийной принадлежности. Среди республиканцев 55% поддерживают действия президента по Ирану, тогда как среди демократов 74% выступают против ударов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Трампа на гибель американских солдат в новой войне США с Ираном.

Также "Комментарии" писали, что Трамп уже выбрал новую страну для атаки США после Ирана.



