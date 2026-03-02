logo_ukra

Головна Новини Світ США З'явилася реакція Трампа на загибель американських солдатів у війні з Іраном
НОВИНИ

З'явилася реакція Трампа на загибель американських солдатів у війні з Іраном

Дональд Трамп відреагував на загибель трьох американських військових під час операції проти Ірану та не виключив нових жертв.

2 березня 2026, 08:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент США Дональд Трамп відреагував на загибель трьох американських військовослужбовців під час операції "Епічна лють" проти Ірану, заявивши, що кількість втрат солдатів США може зрости. За його словами, конфлікт, ймовірно, триватиме кілька тижнів і вимагатиме нових жертв.

З'явилася реакція Трампа на загибель американських солдатів у війні з Іраном

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

1 березня Центральне командування США повідомило про смерть трьох американських солдатів, а ще п’ятеро військових отримали важкі поранення. На загибель солдатів США відреагував Трамп.

"Ми сумуємо за справжніми американськими патріотами, які принесли найвищу жертву за нашу країну, навіть коли ми продовжуємо праведну місію, за яку вони віддали свої життя. Америка помститься за їхню смерть і завдасть найжорстокішого удару терористам, які розпочали війну, по суті, проти цивілізації", — сказав Трамп.

Попри втрати, президент США наполягає, що операція "просувається чудово" і навіть випереджає графік. Крім того, Трамп очікує, що втрати США можуть зрости.

"На жаль, ймовірно, буде ще більше, перш ніж це закінчиться. Так воно, ймовірно, і буде. Але ми зробимо все можливе, щоб цього не сталося", — додав Трамп.

На платформі Truth Social Трамп спробував схилити громадську думку США до того, що військова кампанія проти Ірану може бути довшою, ніж очікувалося. Він сказав, що очікує, що конфлікт США та Ірану може тривати "приблизно чотири тижні".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Трамп вже обрав нову країну для атаки США після Ірану.

Також "Коментарі" писали, що Іран пригрозив США найсильнішою атакою через смерть Хаменеї. Трамп відповів.



Джерело: https://www.theguardian.com/us-news/2026/mar/01/trump-more-deaths-military-iran
