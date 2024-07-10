Украина это сделает: Байден назвал задачу ВСУ в войне против России

Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию – это задача, с которой вполне может справиться украинская армия. Как передает портал "Комментарии", свое мнение американский лидер озвучил в выступлении на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Джо Байден отметил, что Североатлантический альянс "сейчас сильнее, чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Кроме того, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает глава Белого дома.

"Путин не хочет ничего меньшего, чем полное покорение Украины. Он хочет положить конец украинской демократии, разрушить украинскую культуру и стереть Украину с карты мира. И мы знаем, что Путин не остановится в Украине. Не сомневайтесь: Украина может остановить Путина – и она это сделает", – высказался президент США.

По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина пережила одну из самых жестоких атак страны-агрессора. В результате прилетов погибли люди в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области. Случился этот ужас накануне саммита НАТО. Можно ли сказать, что эта атака наконец-то пробудит наших союзников? Ожидаете ли вы прорывные решения от саммита, который стартует сегодня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – после массированной трагической ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности, после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной. Свою позицию Вашингтон не собирается пересматривать. Об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



