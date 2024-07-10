Украина это сделает: Байден назвал задачу ВСУ в войне против России

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Президент США Джо Байден считает, что остановить путинскую агрессию – это задача, с которой вполне может справиться украинская армия. Как передает портал "Комментарии", свое мнение американский лидер озвучил в выступлении на открытии саммита НАТО в Вашингтоне.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
Джо Байден отметил, что Североатлантический альянс "сейчас сильнее, чем когда-либо", напомнив также о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции, а также о значительном усилении так называемого "восточного фланга НАТО". Кроме того, увеличение армии США и союзников на восточной границе Альянса не является достаточным, чтобы остановить агрессивные действия Кремля, считает глава Белого дома.
По его словам, силы обороны Украины смогут достичь этого результата "вместе с нашей коллективной поддержкой", которую они уже имеют.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина пережила одну из самых жестоких атак страны-агрессора. В результате прилетов погибли люди в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Донецкой области. Случился этот ужас накануне саммита НАТО. Можно ли сказать, что эта атака наконец-то пробудит наших союзников? Ожидаете ли вы прорывные решения от саммита, который стартует сегодня? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – после массированной трагической ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности, после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США насчет ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной. Свою позицию Вашингтон не собирается пересматривать. Об этом во время брифинга заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!