Украина станет следующим Афганистаном: в США обратились с призывом к республиканцам

Как передает портал "Комментарии", бывший спичрайтер Джорджа Буша в колонке "Washington Post" призвал республиканцев в Палате представителей США не повторять предыдущих ошибок, которые уже допустило руководство США в Афганистане и согласовать пакет новой помощи Украине, пока еще не слишком поздно.

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

"Для республиканцев пришло время выбора: если вы не хотите, чтобы вас обвиняли в падении Киева так же, как Байдена обвиняют в падении Кабула, отправьте военную помощь Украине", — пишет автор статьи.

Тем временем глава Комитета международных отношений Палаты представителей конгрессмен-республиканец Майкл Маккол в интервью CBS программе Face the Nation заявил, что спикер Майк Джонсон хочет вынести на голосование пакет с помощью Украины после Пасхи.

"Он предан тому, чтобы вынести это на голосование после Пасхи, и мы работаем над этим законопроектом", – сообщил Маккол.

Пасху в США в этом году будут праздновать 31 марта.

Он напомнил, что Джонсон сейчас находится в "сложной ситуации" помощи Украине, поскольку некоторые конгрессмены-республиканцы намерены отстранить его от должности.

Читайте также на портале "Комментарии" — внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Джонсон тянет время с выделением помощи Украине: как может решиться вопрос.



