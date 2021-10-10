Украинцы могут получить Green Card: США возобновляет лотерею

Получить Green card США мечтают многие иностранцы по всему миру, потому что она дает множество привилегий, прав, и в то же время и обязанностей. И власти США дают такую возможность, объявив о возобновлении лотереи по выдаче виз.

Как получить Green Card / Фото: Depositphotos

Как сообщает издание VOA, желающих получить иммиграционную визу очень много, и чтобы успеть обработать все заявки, регистрация на лотерею в 2023 году уже началась. Власти США планируют разыграть 55 тысяч green card.

Однако, победа в лотереи не дает 100% гарантию того, что человек получит идентификационную карту, подтверждающую наличие у иностранца права на трудоустройство в США. Она лишь означает, что человек может участвовать в программе получения иммиграционных виз.

Отметим, что возобновить лотерею решили на фоне судебных исков к американскому правительству от прошлых победителей розыгрыша green card. Дело в том, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции обработка документов замедлилась и иностранцы до сих пор не получили разрешения на въезд в Штаты.

Напомним, что нелегальные мигранты, направляющиеся в Америку, должны ждать на специальное разрешение от Министерства внутренних дел США на территории Мексики. Судьи будут рассматривать каждое конкретное дело и давать / не будут давать вид на жительство в США.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что губернатор штата Техас (США) Грег Эбботт заявил о том, что ему удалось воспользоваться "беспрецедентными методами", чтобы остановить поток нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть на территорию США. Для этого использовали цепь из патрульных автомобилей, соорудили забор, а также ловят нарушителей, которые бегут от конной полиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!