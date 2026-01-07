Украинский министр похвалил США за действия относительно российского танкера

В украинском МИДе отреагировали на задержание российского танкера Marinera американцами.

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, этот шаг демонстрирует лидерство президента США Дональда Трампа. Ведь с Россией нужно как раз действовать, а не бояться ее.

"Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа. Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", – отметил Сибига в соцсети.

По его словам, такой же подход следует реализовать и в процессе переговоров, чтобы приблизить прекращение войны РФ против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом.

По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.

Издание "Комментарии" также писало, что первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев пригрозил военным ответом США на задержание танкеров российского теневого флота. Депутат, в частности, подчеркнул, что США сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Журавлев назвал действия Штатов, в том числе в отношении кораблей, "обычным пиратством".