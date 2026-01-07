logo

Украинский министр похвалил США за действия относительно российского танкера
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинский министр похвалил США за действия относительно российского танкера

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал задержание американцами танкера теневого флота РФ

7 января 2026, 20:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В украинском МИДе отреагировали на задержание российского танкера Marinera американцами.

Украинский министр похвалил США за действия относительно российского танкера

Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, этот шаг демонстрирует лидерство президента США Дональда Трампа. Ведь с Россией нужно как раз действовать, а не бояться ее.

"Задержание корабля под российским флагом в Северной Атлантике подчеркивает решительное лидерство Соединенных Штатов и президента Трампа. Мы приветствуем такой подход в отношениях с Россией: действовать, а не бояться", – отметил Сибига в соцсети.

По его словам, такой же подход следует реализовать и в процессе переговоров, чтобы приблизить прекращение войны РФ против Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", Соединенные Штаты решились на захват нефтяного танкера, связанного с Венесуэлой и РФ, после более чем двухнедельной погони в Атлантическом океане. Об этом сообщили агентству Reuters два американских чиновника. Операция может привести к новому витку напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой. Речь идет о судне, ранее известном как Bella-1, которое позже было переименовано в Marinera и ходит под российским флагом.

По данным источников, танкер сумел прорваться через установленную США морскую "блокаду" находящихся под санкциями судов и отказался подчиниться требованиям Береговой охраны США по осмотру. В результате к операции по его захвату были привлечены силы береговой охраны и американские военные.

Издание "Комментарии" также писало, что первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев пригрозил военным ответом США на задержание танкеров российского теневого флота. Депутат, в частности, подчеркнул, что США сейчас находятся в "эйфории безнаказанности" после ареста президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Журавлев назвал действия Штатов, в том числе в отношении кораблей, "обычным пиратством".



Источник: https://x.com/andrii_sybiha/status/2008960342324285486?s=46&t=gK5Retoh38mugckVdcn-5A
