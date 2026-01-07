logo_ukra

Український міністр похвалив США за дії щодо російського танкера
Український міністр похвалив США за дії щодо російського танкера

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував затримання американцями танкера тіньового флоту РФ

7 січня 2026, 20:58
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В українському МЗС відреагували на затримання російського танкера Marinera американцями.

Український міністр похвалив США за дії щодо російського танкера

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, цей крок демонструє лідерство президента США Дональда Трампа. Адже з Росією потрібно саме діяти, а не боятися її.

"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із Росією: діяти, а не боятися", — зазначив Сибіга у соцмережі.

За його словами, такий самий підхід варто реалізувати і в процесі переговорів, щоб наблизити припинення війни РФ проти України.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором. 

За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.

Видання "Коментарі" також писало, що перший заступник голови комітету Державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов пригрозив військовою відповіддю США на затримання танкерів російського тіньового флоту. Депутат, зокрема, наголосив, що США зараз перебувають у "ейфорії безкарності" після арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Журавльов назвав дії  Штатів, у тому числі щодо кораблів, "звичайнісіньким піратством". 



Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2008960342324285486?s=46&t=gK5Retoh38mugckVdcn-5A
