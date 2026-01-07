Український міністр похвалив США за дії щодо російського танкера

В українському МЗС відреагували на затримання російського танкера Marinera американцями.

Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, цей крок демонструє лідерство президента США Дональда Трампа. Адже з Росією потрібно саме діяти, а не боятися її.

"Затримання корабля під російським прапором у Північній Атлантиці підкреслює рішуче лідерство Сполучених Штатів і президента Трампа. Ми вітаємо такий підхід у відносинах із Росією: діяти, а не боятися", — зазначив Сибіга у соцмережі.

За його словами, такий самий підхід варто реалізувати і в процесі переговорів, щоб наблизити припинення війни РФ проти України.

Як повідомляв портал "Коментарі", Сполучені Штати зважилися на захоплення нафтового танкера, пов'язаного з Венесуелою та РФ, після більш ніж двотижневої погоні через Атлантичний океан. Про це повідомили агентству Reuters два американські чиновники. Операція може призвести до нового витка напруженості у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Йдеться про судно, раніше відоме як Bella-1, яке пізніше було перейменовано в Marinera і ходить під російським прапором.

За даними джерел, танкер зумів прорватися через встановлену США морську "блокаду" суден, що перебувають під санкціями, і відмовився підкоритися вимогам Берегової охорони США щодо огляду. В результаті до операції із його захоплення були залучені сили Берегової охорони та американські військові.

Видання "Коментарі" також писало, що перший заступник голови комітету Державної думи РФ з оборони Олексій Журавльов пригрозив військовою відповіддю США на затримання танкерів російського тіньового флоту. Депутат, зокрема, наголосив, що США зараз перебувають у "ейфорії безкарності" після арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Журавльов назвав дії Штатів, у тому числі щодо кораблів, "звичайнісіньким піратством".