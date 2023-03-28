logo

BTC/USD

26965.03

ETH/USD

1724.64

LTC/USD

86.97

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Украину могут уничтожить за полтора года: Трамп отметился новым скандальным заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Украину могут уничтожить за полтора года: Трамп отметился новым скандальным заявлением

Дональд Трамп снова напомнил, что он знает, как за сутки закончить войну в Украине

сегодня, 11:05 comments1045
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что до выборов президента США война в Украине вряд ли завершится. При этом, отметил Трамп, есть риск, что Украина может не продержаться до того времени из-за давления со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил в интервью "Fox News".

Украину могут уничтожить за полтора года: Трамп отметился новым скандальным заявлением

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший президент США ещё раз заявил, что сможет закончить войну за сутки, когда опять станет лидером Штатов. Однако, по его мнению, до новых американских выборов Украины может уже не быть.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Говоря о деятельности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, Трамп подчеркнул, что то, что он делает могут спровоцировать Третью мировую войну, и тогда от Украины ничего не останется.

Экс-президент США в очередной раз добавил, что смог бы за сутки остановить конфликт на Украине при участии президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако отказался раскрывать суть того, как бы убедил глав двух государств заключить перемирие и прекратить огонь. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Дональд Трамп обратился с просьбой к американцам, заявив, что готовится его арест.

Также издание "Комментарии" сообщало — экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что, если в 2024 году, когда в США намечены президентские выборы, в Белый дом вернется республиканец Дональд Трамп, это может обернуться большой проблемой для Украины. Сам 45-й президент США уже заявлял, что если он снова станет главой государства, то Киев и Москва подпишут мирный договор за сутки. Также Трамп систематически критикует поставки американского оружия в Украину. Действительно ли так велика угроза ослабления поддержки Украины в случае прихода к власти республиканцев? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!