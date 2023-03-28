Украину могут уничтожить за полтора года: Трамп отметился новым скандальным заявлением

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что до выборов президента США война в Украине вряд ли завершится. При этом, отметил Трамп, есть риск, что Украина может не продержаться до того времени из-за давления со стороны России. Как передает портал "Комментарии", об этом Дональд Трамп заявил в интервью "Fox News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Бывший президент США ещё раз заявил, что сможет закончить войну за сутки, когда опять станет лидером Штатов. Однако, по его мнению, до новых американских выборов Украины может уже не быть.

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Говоря о деятельности нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, Трамп подчеркнул, что то, что он делает могут спровоцировать Третью мировую войну, и тогда от Украины ничего не останется.

Экс-президент США в очередной раз добавил, что смог бы за сутки остановить конфликт на Украине при участии президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, однако отказался раскрывать суть того, как бы убедил глав двух государств заключить перемирие и прекратить огонь.

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Также издание "Комментарии" сообщало — экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что, если в 2024 году, когда в США намечены президентские выборы, в Белый дом вернется республиканец Дональд Трамп, это может обернуться большой проблемой для Украины. Сам 45-й президент США уже заявлял, что если он снова станет главой государства, то Киев и Москва подпишут мирный договор за сутки. Также Трамп систематически критикует поставки американского оружия в Украину. Действительно ли так велика угроза ослабления поддержки Украины в случае прихода к власти республиканцев? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



