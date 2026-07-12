Умер Линдси Грэм: что сенатор США говорил об Украине, России и Путине

В США умер сенатор-республиканец Линдси Грэм, который был одним из самых влиятельных американских политиков, в течение последних лет последовательно поддерживавший Украину в войне против России. О смерти сенатора вечером 11 июля сообщил его офис.

Линдси Грэм. Фото из открытых источников

В заявлении отмечается офис, что 71-летний Линдси Грэм умер после кратковременной и внезапной болезни. Семья попросила уважать право на конфиденциальность в этот сложный период.

Линдси Грэм представлял штат Южная Каролина в Сенате США с 2003 года. За это время он неоднократно переизбирался, возглавлял Бюджетный комитет Сената и работал в ключевых комитетах по ассигнованиям, судебной системе и окружающей среде.

Для Украины Линдси Грэм стал одним из самых заметных союзников среди американских республиканцев. Он много раз посещал Киев, поддерживал усиление военной помощи, призывал передать украинской армии дальнобойные ракеты Tomahawk, а также выступал за жесткие санкции против России.

Сенатор неоднократно заявлял, что поддержка Украины отвечает национальным интересам США. В 2023 году во время визита в Киев он подчеркнул, что помощь украинской армии позволяет ослаблять военный потенциал России без участия американских военных.

"А россияне умирают... Это лучшие деньги, которые мы когда-либо тратили", – говорил Грэм.

В 2024 году под влиянием Дональда Трампа Грэм изменил позицию по голосованию за прямую финансовую помощь и стал главным проводником идеи займа. Американский сенатор заявлял, что Трамп "надерет зад" Путину принятием санкций. Он также отмечал стратегическое значение украинских минералов, считая, что партнерство с Киевом имеет важное экономическое и безопасное значение для Запада.

"Они сидят на 10-12 триллионов долларов критически важных минералов в Украине... Если мы поможем Украине сейчас, она может стать лучшим бизнес-партнером, о котором мы когда-нибудь мечтали. Эти ископаемые могут быть использованы Украиной и Западом, а не отданы Путину и Китаю", — говорил Грэм.

Одним из последних его публичных заявлений от 10 июля стала оценка успехов украинской армии.

"Я думаю, что президент Трамп любит победителей. И он видит Украину среди победителей. То, что президент Трамп увидел в Украине, произвело на него сильное впечатление. Украина оказывает очень серьезное давление на Россию", – отметил Грэм.

Линдси Грэм в последний раз посетил Киев 10 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Линдси Грэм заявил о соглашении с администрацией Трампа о санкциях против РФ, которые помогут закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Грэм сделал громкое заявление после визита в Украину.