Уволенный советник Трампа назвал его серьезные ошибки в войне против Ирана

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг резкой критике действия администрации Дональда Трампа в военной операции против Ирана. По его мнению, Белый дом допустил несколько стратегических ошибок, которые могут осложнить достижение долгосрочных целей Вашингтона на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Джон Болтон в интервью "Эспрессо" заявил, что американские власти не подготовили ни Конгресс, ни союзников, ни собственное американское общество к масштабному конфликту с Ираном. Кроме того, по его словам, администрация Трампа также недостаточно сотрудничала с иранской оппозицией.
Также экс-советник Трампа отметил, что до сих пор не понимает, какую цель ставит американский лидер.
Болтон отметил, что поддерживает идею свержения режима в Иране, ведь действующее руководство страны хочет получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран продолжит террористическую деятельность по всему миру, поэтому "здесь нет компромисса, с аятоллами невозможно договориться".
Джон Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 до сентября 2019-го. Он был уволен с поста после серьезных разногласий с Трампом относительно политики в отношении Ирана, Северной Кореи и Афганистана.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление.
Также "Комментарии" писали, что президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем.