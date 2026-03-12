logo

Уволенный советник Трампа назвал его серьезные ошибки в войне против Ирана
НОВОСТИ

Уволенный советник Трампа назвал его серьезные ошибки в войне против Ирана

Болтон подверг критике президента США за серьезные ошибки в войне против Ирана.

12 марта 2026, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг резкой критике действия администрации Дональда Трампа в военной операции против Ирана. По его мнению, Белый дом допустил несколько стратегических ошибок, которые могут осложнить достижение долгосрочных целей Вашингтона на Ближнем Востоке.

Уволенный советник Трампа назвал его серьезные ошибки в войне против Ирана

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Джон Болтон в интервью "Эспрессо" заявил, что американские власти не подготовили ни Конгресс, ни союзников, ни собственное американское общество к масштабному конфликту с Ираном. Кроме того, по его словам, администрация Трампа также недостаточно сотрудничала с иранской оппозицией.

"Он уже совершил несколько больших ошибок... На мой взгляд, это ставит нас в очень проблематичное положение. Трамп имеет короткий диапазон внимания: если он скажет, что были достигнуты все военные цели, соответственно отменяется военная операция в Иране, тогда мы оставим раненый режим, который будет стремиться получить ядерное оружие еще более решительно, чем раньше", — считает Болтон.

Также экс-советник Трампа отметил, что до сих пор не понимает, какую цель ставит американский лидер.

"Относительно военной операции в Иране, я не знаю, какой цели хочет достичь Трамп. Он упомянул 5 или 7 вариантов, которые его подчиненные по-разному трактуют", — сказал политик.

Болтон отметил, что поддерживает идею свержения режима в Иране, ведь действующее руководство страны хочет получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран продолжит террористическую деятельность по всему миру, поэтому "здесь нет компромисса, с аятоллами невозможно договориться".

Джон Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 до сентября 2019-го. Он был уволен с поста после серьезных разногласий с Трампом относительно политики в отношении Ирана, Северной Кореи и Афганистана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем.



Источник: https://espreso.tv/svit-tramp-vzhe-zrobiv-kilka-velikikh-pomilok-eksradnik-prezidenta-ssha-bolton-pro-viyskovu-operatsiyu-v-irani
