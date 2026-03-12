Уволенный советник Трампа назвал его серьезные ошибки в войне против Ирана

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подверг резкой критике действия администрации Дональда Трампа в военной операции против Ирана. По его мнению, Белый дом допустил несколько стратегических ошибок, которые могут осложнить достижение долгосрочных целей Вашингтона на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Джон Болтон в интервью "Эспрессо" заявил, что американские власти не подготовили ни Конгресс, ни союзников, ни собственное американское общество к масштабному конфликту с Ираном. Кроме того, по его словам, администрация Трампа также недостаточно сотрудничала с иранской оппозицией.

"Он уже совершил несколько больших ошибок... На мой взгляд, это ставит нас в очень проблематичное положение. Трамп имеет короткий диапазон внимания: если он скажет, что были достигнуты все военные цели, соответственно отменяется военная операция в Иране, тогда мы оставим раненый режим, который будет стремиться получить ядерное оружие еще более решительно, чем раньше", — считает Болтон.

Также экс-советник Трампа отметил, что до сих пор не понимает, какую цель ставит американский лидер.

"Относительно военной операции в Иране, я не знаю, какой цели хочет достичь Трамп. Он упомянул 5 или 7 вариантов, которые его подчиненные по-разному трактуют", — сказал политик.

Болтон отметил, что поддерживает идею свержения режима в Иране, ведь действующее руководство страны хочет получить ядерное оружие. По его словам, Тегеран продолжит террористическую деятельность по всему миру, поэтому "здесь нет компромисса, с аятоллами невозможно договориться".

Джон Болтон занимал должность советника Трампа по национальной безопасности с апреля 2018 до сентября 2019-го. Он был уволен с поста после серьезных разногласий с Трампом относительно политики в отношении Ирана, Северной Кореи и Афганистана.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сделал первое заявление.

Также "Комментарии" писали, что президент Ирана назвал Трампу условия окончания войны с США и Израилем.