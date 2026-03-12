Звільнений радник Трампа назвав його серйозні помилки у війні проти Ірану

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон різко розкритикував дії адміністрації Дональда Трампа у військовій операції проти Ірану. На його думку, Білий дім припустився кількох стратегічних помилок, які можуть ускладнити досягнення довгострокових цілей Вашингтона на Близькому Сході.

Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Джон Болтон в інтерв’ю "Еспресо" заявив, що американська влада не підготувала ані Конгрес, ані союзників, ані власне американське суспільство до масштабного конфлікту з Іраном. Крім того, за його словами, адміністрація Трампа також недостатньо співпрацювала з іранською опозицією.

"Він вже зробив кілька великих помилок... На мій погляд, це ставить нас у дуже проблематичне становище. Трамп має короткий діапазон уваги: якщо він скаже, що були досягнуті всі військові цілі, відповідно, скасовується військова операція в Ірані, тоді ми залишимо поранений режим, який буде прагнути отримати ядерну зброю ще більш рішуче, ніж раніше", — вважає Болтон.

Також ексрадник Трампа зауважив, що досі не розуміє, яку ціль ставить собі американський лідер.

"Щодо військової операції в Ірані, я не знаю, якої мети хоче досягти Трамп. Він згадав 5 або 7 варіантів, які його підлеглі по-різному трактують", — сказав політик.

Болтон зауважив, що підтримує ідею повалення режиму в Ірані, адже чинне керівництво країни хоче отримати ядерну зброю. За його словами, Тегеран продовжить терористичну діяльність у всьому світі, тому "тут немає компромісу, з аятолами неможливо домовитися".

Джон Болтон обіймав посаду радника Трампа з національної безпеки з квітня 2018 року до вересня 2019-го. Він був звільнений з посади після серйозних розбіжностей з Трампом щодо політики стосовно Ірану, Північної Кореї та Афганістану.

