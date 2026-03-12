Уже можно ставить точку: Трамп сделал победное заявление о войне с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном. Об этом сообщает CNN.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Позвольте мне сказать, что мы победили. Вы знаете, никогда не хочется слишком рано говорить о победе. Мы победили. Мы победили, уже в первое время все было закончено, но мы победили", — заявил президент США.

Кроме того, американский лидер рассказал, как выбирал название для военной операции Эпическая ярость (Epic Fury). По его словам, сначала ему было предложено несколько вариантов.

"Они дали мне около 20 названий. И я почти засыпал — ни одна не нравилась. Затем я увидел Epic Fury и сказал: "Мне нравится это название", — сказал глава Белого дома.

Читайте на портале "Комментарии" — новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появляется на публике после своего назначения, вероятно, из-за ранений, полученных во время авиаударов США и Израиль. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники среди иранских и израильских чиновников.

Также издание "Комментарии" сообщало – в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Позже появилось заявление президента США Дональда Трампа, фактически подтвердившего, что армия США совместно с армией Израиля начала масштабную военную операцию в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима. В свою очередь, Иран уже совершил ракетные обстрелы в направлении территории Израиля. Действительно ли началась та самая большая война, которую анонсировали раньше? Как происходящее может отразиться в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось по этим вопросам, собрав мнения экспертов.



