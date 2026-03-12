Уже можно ставить точку: Трамп сделал победное заявление о войне с Ираном

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже якобы одержали победу в войне с Ираном. Об этом сообщает CNN.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Кроме того, американский лидер рассказал, как выбирал название для военной операции Эпическая ярость (Epic Fury). По его словам, сначала ему было предложено несколько вариантов.
