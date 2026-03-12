Вже можна ставити крапку: Трамп зробив переможну заяву про війну з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном. Про це повідомляє CNN.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Дозвольте мені сказати, що ми перемогли. Ви знаєте, ніколи не хочеться занадто рано говорити про перемогу. Ми перемогли. Ми перемогли, вже в першу годину все було закінчено, але ми перемогли", — заявив президент США.

Окрім цього, американський лідер розповів, як обирав назву для військової операції Епічна лють (Epic Fury). За його словами, спочатку йому запропонували кілька варіантів.

"Вони дали мені приблизно 20 назв. І я майже засинав — жодна не подобалась. Потім я побачив Epic Fury і сказав: „Мені подобається ця назва“, — сказав глава Білого дому.

