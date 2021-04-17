В Америке через социальную сеть пытались "продавать" чернокожих детей

В американской школе темнокожие дети стали жертвами издевательств со стороны собственных одноклассников. Ученики решили "торговать" ими, будто вещами, выставляя на аукцион и назначая им цены. Об этом информирует издание New York Times.

В штате Техас школьники "продавали" одноклассников через группу в Snapchat - фото: из открытых источников

Громкий скандал разгорелся в школе в городе Аледо, штат Техас. Школьники создали в социальной сети Snapchat группу под названием "Работорговля", где буквально выставляли на продажу своих темнокожих одноклассников. Одну из своих жертв дети оценили в 100 долларов, а другую – в 1 доллар. При этом "продавцы" отметили, что если бы волосы последнего были в лучшем состоянии, то и цена на него была бы больше. Название группы менялось несколько раз, сначала на "Ферму", а затем на "Аукцион".

Когда информация о происходящем беспределе в школе дошла до директора Даниэл Кэролин Ансли, она отметила, что создателей этой группы будут привлекать к дисциплинарному взысканию за "расовые домогательства и так называемые кибер-издевательства".

Однако родители пострадавших детей были возмущены тем, что директор школы намерено подменяет понятия. Отец одного из мальчиков, которого "продавали" в социальной сети заявил, что это был расизм, а не кибер-издевательства. Мужчина буквально пришел в ярость от того, что позволяют себе одноклассники его сына и кем они себя возомнили, что позволили так себе поступать.

Стоит отметить, что школа расположена в районе, где в основном проживают белые. Родители пострадавших от буллинга со стороны одноклассников детей рассказали, что уже неоднократно сталкивались с расовыми притязаниями.

На данный момент правоохранители проводят расследования по данному делу. Пока остается в тайне, сколько лиц было причастно к созданию и ведению группы по "торговле" чернокожими детьми.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что в США полицейский по ошибке застрелил афроамериканца, а также о том, что в американском городе произошла стрельба, в результате которой погибла женщина и еще трое людей были ранены.

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