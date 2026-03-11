В Белом доме объяснили, отменили ли санкции на российскую нефть из-за Ирана

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, однако, по ее словам, это решение администрации президента Дональда Трампа не означает смягчения санкций против Москвы.

Кэролайн Левитт. Фото из открытых источников

Кэролайн Левитт во время брифинга в Белом доме ответила на вопросы журналистов, сняли ли США санкции с России из-за ситуации с Ираном. Как пояснила чиновник, ограниченное разрешение было предоставлено из-за временного дефицита на мировом рынке нефти.

"Наши союзники в Индии были хорошими игроками и раньше прекратили покупать санкционированную российскую нефть. Мы временно позволили им принимать эту нефть, чтобы удовлетворить временный пробел в поставках через иранцев. Мы временно разрешили им принимать эту российскую нефть. И эта российская нефть уже была в море", – сказала Левитт.

Левитт пояснила, что решение принималось на уровне руководства администрации США, в частности, президента Дональда Трампа, министра финансов Скотта Бессента и команды по национальной безопасности. По ее словам, этот шаг рассматривается лишь как техническая мера по стабилизации поставок на мировых рынках и "мы не верим, что она принесет значительную финансовую выгоду российскому правительству".

Представитель Белого дома заверила, что санкции США против российской нефти продолжают действовать, и в настоящее время Вашингтон не объявлял об их отмене.

Напомним, что Трамп 9 марта заявил о планах отменить санкции для некоторых стран, чтобы наполнить рынок нефтью. В тот же день у американского лидера состоялся разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

